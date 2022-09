Suegra quería maquillarse igual que la novia y termina mal: Tiktoker relata incómodo momento

Gracias a TikTok han nacido estrellas de Internet mexicanas, como el doctor Miguel Padilla, quien conquistó a todos con su humor. Otra celebridad que surgió en la plataforma fue Carel Quezada, una joven que ganó fama por sus tutoriales de belleza y su increíble personalidad.

Carel usó Tiktok para compartir experiencias de cuando trabajó como maquillista

Actualmente, Carel tiene más de 3.2 millones de seguidores y para ofrecer un nuevo contenido, decidió comenzar a realizar las famosas 'history time', las cuales consisten en contar a detalle alguna vivencia impactante.

Ella optó por compartir momentos que pasó cuando aún trabajaba como maquillista en eventos especiales e historias que sus mismas seguidoras le han narrado vía redes sociales.

Hasta ahora, la joven ha publicado cuatro anécdotas diferentes que acumulan millones de vistas y una de las más impactantes, fue cuando reveló que una señora casi arruina la boda de su hijo por querer llevar el mismo maquillaje que la novia.

Carel comenzó explicando que esto le ocurrió hace aproximadamente cuatro años, cuando fue contratada para maquillar a una novia gracias a la recomendación de una amiga.



Carel afirmó que le dio un trato muy profesional a la novia y, de hecho, se emocionó porque la joven decidió llevar un look con mucho brillo en la boda. Al hacer la prueba de maquillaje todo había salido bien, pues era exactamente lo que quería para el día especial.

Cuando llegó la fecha de su unión, la joven sería maquillada en el mismo cuarto que su suegra, pero esta misma le confesó a Carel previamente que no se llevaban bien.

"Ella ya me había contado que la relación con su suegra, pues era un poquito complicada. Cuando me dijo que la suegra se iba a maquillar ahí dije 'Wow, qué madura'. A mí me había contado la novia que la suegra era ese tipo de señora que en todo quiere estar, todo mal".



También explicó que ella solo se enfocaría en maquillar a la novia y una asistente se encargaría de las demás personas, incluída a la suegra.

Al momento de ver cómo trabajaba Carel, la señora comenzó a elogiarla y demandó que ella la maquillara, no la asistente. Pese a que la tiktoker trató de ser amable y decirle que no de diversas formas, terminó accediendo, pero lo que la sorprendió después fue su petición, debido a que quería usar el mismo look que la novia.

El conflicto inició por la insistencia de la suegra de ser maquillada como la novia

"Al sentarse en la silla para maquillarse le pregunté si tenía alguna imagen de inspiración y me dice 'Me encantó cómo dejarse a la novia, hazme el mismo maquillaje, por favor. Que me quede igual'. Obviamente no se lo iba a hacer y le dije que no le podía hacer el mismo. Se levantó de la silla y me estaba gritando así en la cara".



Aunque trataron de calmarla, la señora comenzó a comportarse grosera con ella, lo cual provocó que Carel le pidiera respeto porque estaba haciendo llorar a la novia por su mala actitud.

Después, explicó que la suegra pateó el carrito de maquillaje donde estaban todos sus productos y logró romper algunos, los cuales que no eran nada baratos. El esposo de dicha mujer que se mostraba molesta, trató de calmar la situación y se ofreció a pagar por los daños.

"A los 10 minutos llegaron los papás de la novia y se dieron cuenta que acababa de llorar. No les puedo decir la cara cómo se les iba transformando. La mamá de la novia se levanta enojada y dice 'ahorita vengo'. Se escuchó que estaban discutiendo en el pasillo, la verdad es que ya no nos pudimos enterar más allá".



Al entrar la mamá de la novia, el problema ya estaba resuelto y en adelante, no hubo problemas al respecto. Por último, Carel explicó que al final la suegra la "vio feo", pero no le importó y la ignoró para seguir trabajando. Aquí puedes entertarte de la situación a detalle: