Joven logra embarazarse tras años de intentarlo: la reacción de su esposo cautivó a TikTok

Una gran cantidad de mujeres deciden crear videos de TikTok para compartir las etapas de su embarazo y otras, su largo camino para lograrlo.

Debido a problemas de salud, un gran numero de mujeres que quieren ser madres luchan por conseguirlo, ya sea de forma natural o mediante algún tratamiento clínico. Y así le ocurrió a Karla De Anda, una mexicana que, desde que inició su cuenta en TikTok hace más de un año, comenzó a compartir que su sueño de ser madre aún no se cumplía.

La

historia de Karla y cómo logró quedar embarazada se hizo viral en TikTok

En su cuenta @karladeanda3, la mujer explicó que los doctores le dijeron que no era posible que pudiera embarazarse de forma natural, por lo que se realizó dos tratamientos in vitro para cambiar sus oportunidades.

En el primer procedimiento no hubo resultados positivos y, en el segundo, consiguió embarazarse, pero el feto dejó de crecer y tuvo que ser retirado de su cuerpo, lo cual fue un golpe duro para ella, su esposo y su familia.

Después del triste momento, su contenido en la red social se enfocó en mostrar un poco de su vida, como memorias familiares o los viajes que realizó al extranjero con su pareja. Pero el pasado 28 de agosto, compartió su reacción después de hacerse una prueba de embarazo y encontrar que era positiva.

"Me acabo de hacer una prueba porque tengo seis días de retraso. No me la quería hacer porque se supone que yo no me puedo embarazar de forma natural, pero vi y no lo puedo creer. No puedo creerlo, me hice dos in vitros, tratamientos y no funcionaron... Estoy muy contenta", comentó entre lágrimas la joven.



El conmovedor video rápidamente se esparció por la red hasta hacerse viral, sumando más de 2 millones de vistas y más de 320 mil likes por la noticia, además la pareja recibió un gran número de comentarios y felicitaciones.

"Qué emoción. Lloré junto contigo... Mil felicidades preciosa", "Qué emoción ver este video! Deseo que este sea un embarazo sano y tu bebé llegue a tus brazos" y "Justo cuando yo ya estaba aceptando que tal vez nunca pueda... Me llenas de esperanza!", fue como se expresaron en TikTok algunos usuarios.

Así reaccionó el esposo al saber que será papá tras años intentando

El mismo día que subió su primer video, la joven compartió cómo decidió contarle las buenas nuevas a su esposo y su idea resultó ser de lo más original.

Karla lo hizo mientras ambos se encontraban en la sala de su casa. Después, ella le pidió a su pareja que cerrara los ojos y comenzó a darle objetos en su mano, entre ellos la prueba positiva, la foto de un ultrasonido y un mameluco, todo para que adivinara de qué se trataba la sorpresa.