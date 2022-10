Joven desentierra cápsula del tiempo escolar y tenía dinero: es asombroso todo lo que encontró

Los 'history time' son de lo más popular en TikTok , pues en esos videos se pueden dar a conocer anécdotas que impactan a todos. Una que recientemente se hizo popular, fue la de un usuario conocido como Danny Potter, ya que reveló que tenía en sus manos una cápsula del tiempo.

Se vuelve viral por recoger cápsula del tiempo que tenía 10 años enterrada

Dentro de su cuenta @isanielortega, el creador de contenido explicó que el contenedor formó parte de un proyecto de su escuela cuando aún asistía a la preparatoria y donde participaron todos sus compañeros de clase de ese entonces.

Aunque él se mostró entusiasmado porque era momento de abrirla, confesó que el plan que armó no salió como esperaba, pues al final fue el único de su antigua generación que asistió por dicho objeto.

"En 2012 enterramos una máquina del tiempo, pasaron 10 años y hoy tocó desenterrarla. Éramos 42 compañeros, por el tiempo, falta de interés, nadie quiso asistir. Fui a recogerla yo solito. Parte de ser adultos, supongo.", fue el texto que acompañó el video.



En su clip se puede ver cómo alguien saca la cápsula que se encontraba enterrada debajo de una placa y fotos del evento de graduación de los estudiantes que participaron en el proyecto.



El tiktok explotó en la red social y obtuvo más de 20 millones de vistas, un logro que no muchos pueden alcanzar. La sección de comentarios estuvo dividida, pues mientras algunos condenaron a los jóvenes que no asistieron al evento, otros explicaron que pudo ser por otras razones, por ejemplo, no llevarse bien entre ellos.

"No creo que sea por ser adultos. Más bien los interéses cambian. Algunos ex compañeros se han reunido y a mí no me apetece verlos, no éramos amigos", "Trato de olvidar esa etapa de mi vida, quizás muchos no fueron por eso", "A veces las prioridades cambian y no todos recuerdan con gusto la prepa", "Dime que no se llevan bien tus excompañeros sin decirme que no se llevan bien tus excompañeros", son algunas de las opiniones.

¿Por qué nadie acudió por la cápsula del tiempo?

Al ver cómo el video se esparció por las redes, Danny decidó dar contexto sobre la cápsula del tiempo, cómo nació, la manera en que trató de organizar a todos para ir por ella y cómo quería planear un evento detallado al respecto, lo cual jamás pasó.

"Las últimas semanas de clase la maestra de inglés nos pidió que hiciéramos una carta dirigida a nosotros mismos en 10 años y cuando la entregamos nos dijo '¿Qué les parece si hacemos una cápsula del tiempo?'. El día del acto académico, además de la entrega de reconocimientos, hicimos un mini evento para enterrar la cápsula y todos llore y llore. Nadie fue porque básicamente a nadie le importó", es parte de lo que comentó el joven en un 'history time'.



El joven expresó que entiende a aquellos que no pudieron asistir porque trabajan, viven en otro lado o tienen obligaciones diversas, pero su molestia surgió porque en un grupo de Facbeook de su generación, sugirió en más de una ocasión fechas para asistir por la cápsula del tiempo, pero nadie le hacía caso.



Tras varios intentos, 15 personas votaron por una fecha. Danny pensó en organizar un brindis por la ocasión y tomar un video; sin embargo, al final nadie confirmó y lo dejaron en visto de nueva cuenta.

Fue así que se ofreció a ir por la cápsula para abrirla y entregarles sus respectivas cartas. Además expresó que no le sorprendió el poco interés de sus compañeros, pues no fueron un grupo muy unido en su momento.

¿Qué objetos se encontraron en la cápsula del tiempo?

Para darle un cierre final abrió el contenedor, y aunque hace 10 años habían metido cartas ahí, temía que por dentro se hubiera filtrado el agua. Con ayuda de un par de guantes comenzó a sacar lo que tenía en su interior y dichas misivas parecían un estilo de engrudo oscuro, pues se habían pegado entre sí y ya no era posible leerlas por la cantidad de humedad que tenían.

También encontró un DVD de la ceremonía de graduación que tuvieron 10 años atrás, un lápiz, algunas cuantas monedas de diversas denominaciones, un llavero en forma de bota, la foto de la generación que sólo tenía visible la firma de los alumnos y una pulsera.