Hombre salva a perrito de ser arrollado por un tren y se hace viral: ¿es real o un montaje?

El que se volvió viral no hace mucho, fue el de un joven que supuestamente arriesgó su propia vida para salvar la de un perrito que se encontraba en medio de unas vías del tren y segundos después, iba a ser arrollado por el mismo.

Usuarios en redes sociales cusan a video de mostrar el falso rescate de un perrito: explicaron por qué

Supuestamente esto fue impedido gracias a que este “héroe sin capa” se percató de la situación y corrió para sacarlo de aquel lugar, lo cual logró instantes antes de que el tren los golpeara a ambos.

Todo esto quedó grabado gracias a una persona que al parecer pasaba por ahí y no dudó en sacar su teléfono, además de advertir al chico que se quitara de las vías.

Tras ser difundido en TikTok se volvió viral en instantes acumulando millones de likes. Dentro de los comentarios, primero se manifestaron aquellos que se mostraron felices porque el muchacho logró salvar la vida de un lomito.



Sin embargo, pronto muchos comenzaron a creer que era falso, pues el perrito estaba atado en las vías del tren y el rescate pareció una escena de película bien planeada, por lo cual intuyeron que tanto las personas que grabaron como el "héroe" del día, armaron todo esto juntos.

"¿Soy el único que cree que eso está arreglado?, "¿Qué clase de persona deja a un perro atado a las vías del tren? no me la creo", "Es demasiado seguro que ellos mismo lo pusieron ahí pata hacer contenido", "Yo creo que es falso, algo no me convence", "Pienso seriamente que alguien lo planeó", o "No entiendo cómo la gente no se da cuenta de que es falso", fueron algunos de ellos.



Otros sugirieron que se trataba de un video editado, es decir que primero se grabó al hombre" rescatando" al perro y después al tren pasar, para que al juntar los clips pareciera que todo fue real.

Algo que levantó sospechas es que no hubo noticias locales sobre el incidente, ni se encontró información sobre las personas, dónde se grabó el video o qué le sucedió al perro después.

Los internautas más observadores aseguraron que sí era un montaje porque después de que el hombre sacara al perro de las vías del tren, el transporte proyecta una sombra extraña sobre ambos.

Un experto confirmó que el video de TikTok del rescate animal no era real

Quien confirmó las sospechas del montaje, fue el profesor Hany Farid de la Universidad de Berkeley, un experto en análisis de imágenes digitales que fue entrevistado por el portal Yahoo! News Australia.

"Estoy bastante seguro de que este video es falso. En términos de manipulación está bien hecho. Hacer coincidir las luces y las sombras en 3D es muy difícil, ya que nuestros propios sentidos visuales pueden ser "bastante ciegos" a los errores."



Al final, el video fue eliminiado de la plataforma porque TikTok no permite contenido que represente o anime a los usuarios a participar en actividades peligrosas, pero aún así fue rescatado por cientos de usuarios quienes lo han posteado en sus perfiles para ganar likes y seguidores.

