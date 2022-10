Gatita queda atrapada entre cables y sus dueños tratan de salvarla: mira su divertido rescate

Los gatos han demostrado que pueden ser igual de divertidos que los perros, como el caso del felino que se creía perro tras ser criado junto a dos de ellos.

La curiosidad de estas mascotas puede llevarlos a lugares peligrosos, tal como le pasó a una minina que extrañamente, terminó colgada de algunos cables en medio de la calle.





Gatita queda atorada en cables y su rescate se hace viral en TikTok

La usuaria de TikTok que se identifica como Valeria Chavarria es dueña de una gatita de pocos meses llamada Charlie y aunque en su cuenta @valeriach05, ya había publicado algunos videos de ella, el que le dio la vuelta al Internet fue aquel donde el animal tuvo un ligero accidente al quedar suspendido de unos cables por algunos minutos.

De acuerdo a la joven, Charlie estaba explorando su casa y decidió salir por la ventana, pero al no saber cómo regresar saltó hacía los cables, lo cual terminó por ser una mala idea, pues fue encontrada sostenida con sus dos patitas delanteras de estos objetos.

La extraña pero divertida escena que fue acompañada con un diálogo de la cinta '¿Qué pasó ayer? 3', fue grabada por Valeria, quien obtuvo ayuda de otra persona, la cual estaba atenta para atrapar a Charlie si se caía.

El video de pocos segundos publicado el 7 de octubre, se esparció por las redes sociales y explotó al recibir más de 5 millones de vistas, además de miles de comentarios.

"El audio, el momento, el protagonista, el ángulo, este video es una obra maestra", "Primero me reí mucho, luego me preocupe", "El gato araña sí existe", "¿Cuántas probabilidades hay de que esto pasara y fuera grabado? o "No puedo creer que aguantara colgado de los cables", fueron algunas opiniones de los internautas.

¿Cómo lograron rescatar a la gatita Charlie?

Usuarios de las redes preguntaron qué había pasado después con Charlie, debido a que no se apreció en el video si había sido rescatada o no y por ello, su dueña publicó la segunda parte donde muestra que la bajaron con éxito.

Lo que usó la joven para hacerlo fue una escoba, la cual le acercaron para que pudiera sostenerse de ella y la pequeña, pudo lograrlo sin salir lesionada.

Sus seguidores preguntaron cómo es que Charlie no terminó electrocutada al sostenerse los cables y Valeria respondió que fue debido a que no eran de luz, más de fibra óptica, los cuales sirven para recibir internet.

Además, también explicó en los comentarios que pudo salvarla a tiempo porque su mascota comenzó a maullar muy fuerte y eso hizo que saliera a ver qué había ocurrido.



Gracias al tiktok, Charlie ahora es toda una sensación y además para continuar generando risa, su dueña Valeria ha compartido el clip de su gata colgada de los cables con diferentes audios, los cuales son sugeridos por sus seguidores.