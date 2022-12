No lloró en nuestra boda, pero sí en concierto de Bad Bunny: exhibe a su esposo y se hace viral

La gira de conciertos de Bad Bunny dejó una gran cantidad de videos curiosos en las redes, como el niño que rentó su baño para aquellos que fueron a ver al cantante en Perú.

Graba la reacción de su esposo en el concierto de Bad Bunny y el video se hace viral

Otro que también causó impacto en redes sociales, fue el que compartió la usuaria de TikTok @taniapgm, quien el pasado 7 de diciembre mostró la reacción de su esposo durante su presentación en Monterrey, México.

Todo comenzó cuando ella grabó en su celular el escenario donde se encontraba Bad Bunny cantando 'Moscow Mule', track que se encuentra en su último disco 'Un Verano sin Ti'.

Después enfoca a su esposo, quien se encontraba coreando la canción y después, procede a secar las lágrimas de su rostro por estar viendo al ‘Conejo Malo’.

El video de su reacción resultó divertido para los demás usuarios, pues la joven resaltó que su pareja no lloró ni cuando se casaron, pero en el momento del concierto sí.

"Tu esposo llora en el concierto de Bad Bunny y el día de su boda no", es el texto que acompañó su clip.

Reacción al ver a Bad Bunny causó empatía en TikTok

Miles de personas se sintieron identificadas con él, pues tuvieron reacciones similares tras asistir al show en vivo del puertorriqueño al no poder contener sus lágrimas de emoción.

"Todos los presentes estabamos igual", "Ay amiga, así estuvimos todos, no es personal", "Yo también llore. Ya ni cuando reprobé, jaja", "Es totalmente entendible , 100 por ciento identificado 0 por ciento ofendido", "Tu esposo nos representa a todos", "Normal llorar en momentos importantes" y "No me río porque fácilmente podría ser yo", resultaron ser algunos comentarios a su favor.



No obstante, no todos fueron comentarios positivos, pues llamaron a la tiktoker como "exagerada", debido a que pensaron que se había enojado por la reacción de su marido en el concierto.

"No lloró en su boda porque no lo sintió y aquí sí, no entiendo tu enojo, relájate", "No todos sentimos igual, deja de ser exagerada y deja disfrutar a tu esposo", "No sé si es broma, pero en caso de que no, creo que no es justo reclamarle a tu esposo", o "Déjalo ser y no te enojes por algo tan burdo", son otras opiniones.



El video de TikTok viral alcanzó más de 66 mil vistas y gracias a su éxito @taniapgm, decidió subir más contenido de ella y su esposo en el concierto, donde demostró lo bien que se pasaron, además de confirmar que no se enfadó porque su marido lloró al ver a Bad Bunny.

A continuación puedes ver su reacción a detalle: