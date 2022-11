Joven hace broma a su mamá y le dice que quiere meter hombres a su casa: "Estás media enferma"

Realizar bromas y compartirlas en TikTok es de lo más común actualmente. Algunas pueden generar polémica, pero la mayoría terminan por ser inofensivas.

Quien es una experta en este campo es la usuaria @mariabolliger_, pues con frecuencia muestra en su perfil videos donde le juega bromas a su mamá que hacen reír a sus seguidores, al igual que dos jóvenes que le hicieron creer a su mamá que no la veían.

Hija le hace broma a su mamá y su reacción se viraliza en TikTok

El pasado 13 de noviembre la joven tuvo la idea de comentarle a su mamá que quería "meter hombres a la casa" y su manera de hacerlo resultó ser hilarante.



Primero, la joven llamada Antonieta, comenzó a platicarle a su mamá que tenía un ataque de ansiedad debido a que sentía que ya era tiempo de independizarse porque no tenía su propio espacio y quería pasar el tiempo con un hombre dentro de la casa.

"No tengo mi espacio, te voy a poner un ejemplo. ¿Ahora es viernes no? Quería meter un chavo a la casa no puedo porque estás tú. Lo digo en serio", fue parte de lo que comentó la joven.



Si bien, su madre tenía un semblamte amable al iniciar su conversación, la expresión cambió por completo debido a que la joven explicó que quería tener dichas visitas para tener relaciones sexuales.

Entre carcajadas, la joven explicó que quisiera tener "muchos chavos", pero le daba pena que su mamá pensara mal de ella.

La mamá respondió a su petición y se ganó el cariño del Internet :

"¿Aquí tener muchos chavos? ¿Por eso tienes el ataque de ansiedad? No, tú si ya estás media enferma la verdad. Yo pensé que te referías a 'mami ya me quiero independizar porque quiero crecer como persona' no porque quería meter a un chavo en la mañana y otro en la tarde", fue lo que respondió la señora.



Al final, la tiktoker le pidió a su mamá que tuvieran un acuerdo en donde ella podía estar con diversos jóvenes en su casa, a lo cual respondió con sarcasmo: "Si quieres lo atendemos aquí, al joven".

Su broma explotó en TikTok al acumular 2 millones de vistas y los usuarios demostraron lo mucho que se divirtieron con el material en los comentarios.

"Fue directa la mamá, pero tiene razón", "La mamá más lista que la hija, pero lo intentaste", "Tan bonita tu mami al inicio del video. Hasta 'mi amorcito' te dice y tú con tus cosas de 'ansiedad'", "Pobre mamá le da el ataque por tu sugerencia" o "Ambas me hicieron reír mucho", fueron las expresiones de los internautas.



Durante un momento entre la conversación entre ambas, la madre no dudó en decir que ella tenía su propio espacio y una vista a un bosque que parecía hecho de brócolis, lo cual también fue motivo de diversión.



A petición de sus seguidores, Antonieta mostró exactamente a qué se refiría su madre y grabó la vista que tiene desde su cuarto donde muy cerca se pueden ver diversos árboles juntos que podrían aparentar la forma de dicho vegetal.