Tiburón derriba a una mujer de su tabla de surf y video se viraliza, ¿la atacó después?

Las redes sociales nos han acercado todo tipo de historias de encuentros entre humanos y animales salvajes, desde las más insólitas, graciosas y hasta terroríficas. La última en popularizarse es la de un tiburón que se acercó demasiado a una surfista.

Tiburón tira a mujer en ‘paddle board’: video viral

En el video, se puede ver a una mujer caer de su ‘paddleboard’ después de que un tiburón pasara por debajo de ella. Esto, a su vez, provocó que la mujer cayera encima del animal marino.

Lo parecería un momento alarmante ante los ojos de cualquiera se quedó en una simple anécdota, pues, según se puede apreciar en el clip, el tiburón siguió su camino de manera usual y la bañista, junto con sus acompañantes, se quedó en el agua.

Se desconoce qué tipo de tiburón es el que aparece en el metraje.



Hay que mencionar que el video ha circulado en redes sociales cuando menos desde 2021, si bien, en fechas recientes volvió a ganar atención en plataformas digitales ya que algunos medios de comunicación lo retomaron.

Según informó el medio ‘N12’ en abril de 2021, el video fue filmado en las playas de Hadera, Israel, donde entre los meses de noviembre a abril, cuando la temperatura del agua del mar es baja, los tiburones se congregan cerca de las costas debido al agua cálida cerca de la central eléctrica de la compañía eléctrica.

En el video viral, se evidencia que los presentes no se inmutan ante la presencia del animal.

En aquel entonces, Limor Halevi, la mujer que en el video es derribada de su ‘paddleboard’ por un tiburón, relató al medio: “Remaba hasta allí y un pez se metió debajo de mi tabla, así que el tiburón nadó hacia él, movió mi tabla y me caí. Continuó nadando hacia mis amigos que estaban allí”.

Según el testimonio de la mujer, al animal “no le molestó que se cayera” encima de él y no fue sino hasta pasado el incidente que se “asustó mucho”.

Tiburón hace caer a mujer de su paddle board Imagen TikTok

Internet reacciona al video del tiburón que derriba a una mujer de su paddle board

Debido a que el clip en cuestión ha circulado por años en redes sociales, miles de usuarios han tenido la oportunidad de expresar sus opiniones al respecto.

La mayoría se pregunta si la mujer y tiburón respectivamente están bien después de su inusual encuentro:

“Pobre tiburón”, “Creo que el tiburón fue el que quedó con estrés postraumático después de este encuentro”, “Imagina ser ese tiburón, solo nadando y después alguien te salta encima”, “Posiblemente el tiburón se espantó más que la mujer”, “El tiburón creyó que estaba siendo atacado y empezó a nadar por su vida”, “Esa mujer vio ‘Nemo’ en vez de ‘Jaws’”, “¿Ella está bien?”, “Ella ni siquiera se ve espantada”.

Otros internautas cuestionaron la actitud del resto de los presentes en ese momento:

“¿Por qué todos se quedaron en el agua? Yo hubiera corrido tan rápido a la tierra”, “‘Un tiburón en el agua, ¡vengan todos, vamos a ver el tiburón en el agua!’”, ¿Cómo es que todos están tan calmados?”.

Pese a que el video muestra que el tiburon no lastimó a la nadadora en cuestión, más de uno resaltó que ahora se cuestiona si es buena idea practicar paddle board:

“Creo que venderé mi tabla esta misma semana”, “Nunca más volveré a hacer paddle board, parece que esto es un poco común”.

¿Cómo hubieras reaccionado tú en una situación así? Cuéntanos en los comentarios.