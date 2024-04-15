Descubre un caimán de 2 metros en su cocina y se vuelve viral: así lo capturaron

Video Mujer encuentra caimán de casi 3 metros en su cocina y el video causa terror

Una mujer al sur de Florida, Estados Unidos, sorprendió a internet tras compartir que un caimán de 8 pies de largo (más de 2 metros) irrumpió en su casa.

Mujer en Florida se hace viral tras reportar que un caimán de más de 2 metros de largo entró a su casa. Imagen Dreamworks/Imagen creada con Inteligencia Artificial

Caimán de casi 2 metros sorprende a mujer en su propia casa

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de DailyMail, una mujer de Florida, Estados Unidos, escuchó un ruido en su puerta y se levantó de inmediato, cuando se llevó una gran sorpresa.

Mary Hollenback se encontró con un cocodrilo de 8 pies de altura que se abría paso por su hogar. El enorme reptil era tan fuerte que rompió la puerta principal, a pesar del cierre magnético que la mantenía en su lugar.

Tras ver el caimán en su casa, la señora llamó al 911 Imagen Maria Hollenback/Sitio Whnt



Al inicio, el animal se paseó por la cocina en busca de una comida, mientras que la señora entró en pánico tras preguntarse cómo iba a sacarlo de su hogar.

“Estaba sentada en mi sofá, ya era la última hora de la tarde. Estaba viendo la televisión y escuché el ruido de la puerta de entrada, de mi puerta mosquitera", le dijo Mary a WFLA .



La mujer se acercó a la puerta porque pensó que podría ser un extraño intentando entrar a su hogar, lo cual sucede con frecuencia, cuando se percató de la presencia de dicho animal.

“Me levanté del sofá y rodeé la puerta preparado para decir ‘estás en el lugar equivocado’ y me di cuenta que era un caimán”, añadió.

¿Cómo logró la señora sacar al caimán de más de 2 metros de largo de su casa?

Para sacar al caimán de su hogar, Hollenback llamó al 911 mientras seguía el réptil en la cocina. Temblando, logró agarrar su teléfono, que estaba en el mostrador a solo unos centímetros del animal.

Al final, dos delegados del condado de Sarasota y tres oficiales de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre de Florida llegaron para retirar al reptil, comenzando por cerrar su mandíbula, ya que podría atacar a alguien.



Luego, tres de ellos lo subieron en una camioneta y lo llevaron a un criadero, donde podría estar con otras criaturas de su especie.

"Un agente fue muy divertido porque me dijo que cuando vio el informe, no me creyó hasta que entró a la casa y vio al caimán", dijo Hollenback.



En el vecindario donde vive hollenback tiene alrededor de 50 estanques, por lo que no es inusual ver caimanes, aunque los avistamientos irán en aumento debido a la temporada de apareamiento, que comienzó en abril y dura hasta julio.