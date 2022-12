Grabó el momento en que un tiburón se comió su cámara y el video impactó a Internet

Sin embargo, el director de cine y fotógrafo Zimy Da Kid fue testigo de un curioso ataque de tiburón, pues el animal intentó devorar una de sus cámaras y por accidente dejó que grabaran sus entrañas.





¿Quieres conocer más sobre animales marinos? No te pierdas el documental 'Ocean Rescue Australia' en ViX+, el servicio streaming premium de ViX.

Fotógrafo logró grabar el interior de un tiburón tigre: el animal se comió su cámara

Zimy Da Kid no solo es un creador audiovisual, también se declara un conservacionista que lucha por la naturaleza en la biografía de sus redes sociales. Por esa razón trabaja como director de documentales para la organización Depp Sea Guardians (Guardianes del mar profundo en español).

Para uno de sus proyectos, el hombre intentó grabar la forma en que interactúan los tiburones tigre en su hábitat natural, pero de un momento a otro uno de los animales decidió comerse la cámara fotográfica, dando un vistazo de sus entrañas para el aparato que, además, grabó todos los detalles posibles con un ángulo de 360 grados.

"¡Yummy! En ese momento este curioso tiburón tigre decidió probar mi cámara Insta 360 durante nuestra última expedición con Deep Sea Guardians [una organización para la conservación del medioambiente]", se puede leer en la publicación de Zimy Da Kid del 21 de abril de 2022.



Los tiburones tigre viven en las aguas templadas y cálidas de todos los océanos y deben su nombre a que presenta una serie de rayas oscuras a lo largo de su cuerpo, justo como los grandes felinos, las cuales suelen difuminarse con la edad.

En cuanto a sus fauces, esta especie de tiburón cuenta con grandes dientes afilados y puntiagudos, que en los bordes son aserrados hasta la parte interna de la punta. Lo que les facilita la tarea de romper los huesos de sus presas grandes e incluso caparazones de tortugas.

Debido a esta última característica, muchos internautas se asombraron de que la cámara resultara intacta en el ataque del tiburón e incluso siguiera grabando el interior después de que fuera masticada. Eso sí, al no poder triturarla, el depredador optó por escupirla y alejarse.

“Eso fue como una dimensión completamente diferente dentro del tuburón. ¡Nunca antes vista!”, “La marca de la cámara ahora puede añadir ‘Aprueba de tiburones’ en sus especificaciones”, “No sabía cómo se vería el interior de un tiburón, pero no esperaba esto” o “Esto es increíble y para reflexionar, no parece aterrador viéndolo a través de una cámara, pero si eres un buzo esas entrañas no son algo que quisieras ver”. Son algunas opiniones que se pueden leer en el video.