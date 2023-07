¿Posters de 'Stranger Things' predicen muerte de 3 personajes en temporada 5? Teoría lo afirma

En julio de 2022 se lanzó el último capítulo de la cuarta temporada de 'Stranger Things' y si bien se pensó que la historia acabaría allí, estábamos equivocados.

Teoría: Posters de 'Stranger Things' revelan qué personajes morirán en la temporada 5

Los protagonistas regresarán una vez más al parecer en 2024 con nuevos capítulos y si bien se desconoce quiénes podrían ser los personajes que morirán, un usuario de redes hizo su propia teoría.

Es bien sabido que en cada temporada de ésta serie Netflix al menos alguien termina muerto y esto deja un vacío en los fans; sin embargo, el tuitero @sapphicjopper cree tener una idea de quiénes serán las siguientes víctimas por una razón que podría parecer sencilla, pero tiene mucho sentido.

El pasado 30 de mayo expuso en un hilo de Twitter que los posters de la temporada 4 presagian que Mike, Joyce y Jonathan serán el objetivo de Vecna.

La prueba que compartió es que en los carteles individuales de los personajes todos están mirando directamente a la cámara, a excepción de Max, Joyce, Mike y Jonathan que casualmente desvían la mirada al lado izquierdo.

"Los hermanos Duffer hicieron antes del lanzamiento de la 'Stranger Things 4', donde admitieron en el póster del grupo que Max es la única que mira a la cámara porque ella va a tener una temporada difícil", es parte de su planteamiento.



Es importante recordar que, Max sufrió graves daños físicos debido al poder que ejerció Vecna en su cuerpo y con esto en mente, el usuario mantiene firme la creencia de que los posters en particular contienen algún tipo de presagio centrado en Will, quien tendrá un papel de suma importancia.

"Sabemos que la quinta temporada se centrará en el arco sobrenatural de Will y que tiene una conexión con Vecna. Entonces, ¿qué tienen en común Joyce, Jonathan y Mike? Son las personas que Will ama".



La teoría se esparció en la red social con miles de likes y retuits. Además, los fans analizaron sus palabras y comentaron lo interesante que les pareció.

"Ok me encanta esta teoría, creo que en la temporada 4 se presagiaba como todos estos personajes estaban escondiendo algo y creo que Vecna podrá apuntar a eso aún más en la quinta. Los posters siempre me han parecido muy interesantes", "Me siento culpable porque quiero que esto sea verdad para que podamos ver más de los Byres, pero no quiero que salgan lastimados", "Si alguien más se muere no lo voy a resistir" y "Tengo otra teoría ¿y si es lo mismo que pasó con Max en el póster de la temporada 4? ¿y si toda la gente que estaba mirando a la cámara en el póster de la 5 sale herida o posiblemente muere y la gente que está mirando hacia otro lado son los que sobreviven?", fueron algunos comentarios.



Aunque aún es muy pronto para saber si se volverá realidad la teoría, lo único seguro es que Vecna buscará venganza y no dudará en hacerle daño a cualquiera de los personajes.

¿Tú qué piensas al respecto?

