Mujer creía ser novia de actor de 'Stranger Things' y la estafaron con mil dólares: historia viral

¡Atención, fanáticos de 'Stranger Things'! Si pensaban que los Demogorgons eran aterradores, esperen a escuchar sobre la pesadilla que vivió McKala, una madre y actriz amateur de Kentucky que cayó en las garras de un estafador en línea que pretendía ser el actor Dacre Montgomery, conocido por su papel como Billy Hargrove en la popular serie de Netflix.

La historia fue revelada en el programa de YouTube 'Catfished', pero esta trama fue más real de lo que parece. Todo comenzó en un foro en línea donde los fanáticos de 'Stranger Things' compartían sus impresiones sobre la serie y sus actores favoritos. En un giro digno de una historia de suspenso, McKala comenzó a intercambiar mensajes con alguien que afirmaba ser Dacre Montgomery.

Mujer creyó ser novia de actor de 'Stranger Things' y es estafada

El estafador tejía una trama que habría dejado a los hermanos Duffer impresionados. Alegó que su novia, la modelo Liv Pollock, controlaba todas sus cuentas y le prohibía hablar con otras personas por videollamada. Un engaño que parecía haberse sacado de una mezcla entre la serie y una novela romántica. McKala, movida por la empatía y una dosis de deseo de aventura, se dejó llevar por la trama.

El drama continuó cuando el impostor solicitó dinero a McKala, quien, influenciada por sus inseguridades y complejos, accedió a sus demandas.

"Sospeché desde el principio, hasta que comenzó a hacer cosas que me hicieron creer que él es quien es. Se desahogó conmigo después de unos meses sobre su pareja, diciendo que ella lo controla mucho. No puede hacer las cosas que quiere hacer. Ella siempre está ahí. Ella siempre tiene que supervisar. Siento empatía con eso porque mi ex marido era así", reveló la joven.

La historia alcanzó su punto cúspide cuando McKala se divorció de su esposo debido a su relación ficticia con el falso Dacre. Sí, en el mundo de los estafadores en línea, el corazón puede ser tan engañoso como un truco de magia.

Finalmente, la verdad salió a la luz, dejando a McKala desconsolada pero aliviada de que la pesadilla había terminado. Una lección dura y dolorosa sobre cómo las vulnerabilidades emocionales pueden convertirse en una trampa mortal en el mundo virtual.

"El amor te hace hacer cosas locas, estúpidas e irracionales. Si eres alguien como yo, tienes miedo al abandono y eres muy complaciente con la gente y eres muy codependiente... Estos estafadores, simplemente entran y se aprovechan de eso", dijo la joven.