¿Leonardo DiCaprio termina con sus novias al cumplir 25 años? Teoría de los fans afirma que sí

Uno de los actores más queridos y galardonados en la actualidad es Leonardo DiCaprio , quien saltó a la fama en su juventud después de iniciar con papeles pequeños en la televisión.

El ganador del Oscar tiene créditos en más de 40 películas y es reconocido por cintas como 'Titanic', 'El Renacido', 'El Origen' y más recientemente con 'No mires arriba' de 2021; y aunque su talento ante las cámaras es innegable, algo que siempre lo mantiene en el ojo del huracán es su vida amorosa.

Hasta el día de hoy, se le ha relacionado con ocho famosas diferentes y, si bien en un principio sus noviazgos parecían no tener nada en común, los fans vieron que el actor tenía un patrón bastante extraño que los hizo crear una teoría sobre sus ex parejas.

Teoría asegura que Leonardo DiCaprio no desea tener una novia mayor de 25 años

Todo comenzó cuando seguidores e internautas notaron que, con el paso de los años, Leo pasa de manera constante de relación en relación y un factor es constante: Ninguna de sus novias rebasa la edad de 25 años.

Es decir, que durante toda su vida como celebridad, no se ha emparejado con alguien que tenga 26 años o más.

El tema comenzó a ganar fuerza gracias a una teoría en Reddit creada en 2019 por el usuario TrustLittleBrother, quien propuso que DiCaprio se niega a salir con una mujer mayor de 25 años.

Aunque parecería poco probable, el usuario sorprendió a todos al presentar pruebas en una gráfica donde muestra a las mujeres que salieron con él, durante cuántos años estuvieron juntos y la edad que tenían al iniciar y posteriormente, tras finalizar el noviazgo. Además de poner a pensar a los lectores, el internauta recibió otras aportaciones que también encajaban con su teoría.

"Hay otra conclusión: No sale con nadie durante más de 6 años", "Quizá no quiere 'sentar cabeza' y tener hijos. Las tres primeras mujeres de esa lista se han casado después con otros hombres y han tenido hijos con ellos, así que es muy probable que lo hayan dejado a él y no al revés", "No quiero juzgar, pero eso es definitivamente un poco raro" o "Veremos en unos años cómo va la gráfica, pero me da miedo que sea realidad, pobre Camila", fueron las opiniones en la publicación original de Reddit.



Los números del planteamiento arrojaron que el protagonista de 'El lobo de WallStreet' permaneció con tres parejas hasta que tuvieron 25 años: Bar Rafaeli, Kelly Rohrbach y Nina Agdal.



Sin embargo, esto cambió recientemente porque a la lista se unió Camila Morrone, debido a que la modelo americana fue novia de Leo desde 2018 al tener 20 años de edad y de acuerdo con la revista 'People', el pasado 30 de agosto dieron por terminada su relación, poco después de que que ella cumpliera 25 años.

La separación de DiCaprio y Morrone causó polémica en Twitter donde revivió la teoría

La noticia hizo que los internautas dejaran de creer que es una simple coincidencia y expresaron que la teoría sobre DiCaprio podría ser real, pues jamás ha roto el patrón en cuanto a la edad de sus parejas.

"Hace tiempo leí sobre Leonardo DiCaprio y la disparatada teoría de que sus novias no tienen más de 26 años, pero después de lo que pasó con Camila, ya no creo que sea coincidencia", "Acabo de ver la gráfica de las ex de Leo y no puedo creerlo, la teoría se volvió realidad", "Ya no hay más duda las suposiciones rebasaron la realidad, Leo Dicaprio en verdad parece no querer una novia de 26 años", fueron algunos comentarios en redes sociales.