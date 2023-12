¿El 'emoji nerd' es ofensivo? Un niño de 10 años asegura que sí le pide a Apple que lo cambie

A pesar de la llegada de los stickers a las redes sociales y WhatsApp, los emojis continúan siendo una manera efectiva y breve para comunicarse. Sin embargo, uno de ellos tiene molesto a un pequeño usuario, quien no dudó en externar su opinión.

Teddy Cottle busca cambiar el diseño del 'emoji nerd': hizo una solicitud a Apple

Teddy Cottle tiene 10 años y estudia en la escuela primaria comunitaria de Sonning, en Reino Unido. Se hizo viral en redes sociales por lanzar una petición a la empresa Apple para que cambie el diseño del emoji nerd (el que tienes lentes de aumento y los dientes frontales sobresalientes).

De acuerdo con el sitio web del 'Daily Mail', Teddy considera que el emoji es "ofensivo e insultante" para todos aquellos que usan gafas, pues da una impresión errónea.

"Creo que el 'emoji nerd' es ofensivo e insultante para todas aquellas personas en el mundo que usan gafas. Creo que la gente que usa gafas es genial y me preocupa que las personas que se pongan gafas por primera vez piensen que van a parecerse a conejos o ratas", explicó en su solicitud.



Para mostrar lo comprometido que está con su petición, el niño dibujó un nuevo diseño que considera más apropiado: se trata de una carita sonriente con lentes, pero sin que se asomen sus dientes.

También expresó su deseo de que el emoji tega un cambio de nombre; es decir, que ya no se le conozca como 'emoji nerd', sino con el nombre de 'genius emoji' (emoji genio).



A solo unos días de publicar su petición, el joven estudiante ya ha recabado 250 firmas de apoyo.

Además, en una entrevista con el portal de la BBC, reveló que no quiere que el mundo piensa que todas las personas que usan lentes son nerds.

"Están haciendo que la gente piense que somos unos 'nerds' y es absolutamente horrible". "Me hace sentir triste y molesto, y si yo lo encuentro ofensivo, habrá miles de personas en todo el mundo que también lo encuentren ofensivo".



Lisa Baillie, la maestra de francés de Teddy, fue quien difundió su historia en Internet y apoya totalmente al pequeño, quien quedaría encantado si Apple respondiera su demanda.

"Él habla bastante al respecto, pero de una manera bastante adulta, y creo que eso también debe ser apoyado, alentado y elogiado".

Usuarios de redes opinaron sobre la propuesta de

Teddy Cottle

Los internautas se han mostrado divididos respecto a la propuesta de Teddy, pues si bien algunos creen que es una buena idea, otros señalan que es una exageración.

"Si te lo tomas de esa forma eres nerd y punto", "Nunca pensé que fue ofensivo, pero me encanta la idea, te deseo la mejor suerte", "Todo es ofensivo para esta generación de cristal tan delicada", "Hay que apoyarlo", "A mi me gusta el emoji y me identificó, no creo que esté mal", "Este niño necesita relajarse", "Ya firmé la petición su propuesta para cambiar el emoji me gusta", o "Muy delicado, jamás me he sentido ofendido con un emoji", fueron algunos de ellos.



Por el momento la compañía Apple no ha comentado nada al respecto en redes, pero Teddy espera que pronto lo hagan.

¿Qué piensas acerca de la propuesta? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: