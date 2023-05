Niña recorta ahorros de su primo con tijeras : pensó que eran "papelitos de colores" para jugar

Miles de padres deciden publicar las travesuras de sus hijos en TikTok, donde en cuestión de horas pueden volverse virales, especialmente aquellas que son muy originales y divertidas, como la mujer que encontró a sus hijos “pintando” su casa con las manos.

Niña encuentra ahorros de su primo y los destruye con tijeras: TikTok se hace viral

Otro ejemplo es el que vivió un joven mexicano llamado Alexander Cera, que para su mala suerte tuvo que lidiar con una diablura hecha por su prima de 4 años a principios del mes de abril.

Resulta que la pequeña, de quien se desconoce el nombre, logró ingresar a su cuarto y encontrar el dinero que había ahorrado durante algún tiempo atrás.

Al no saber la importancia de los billetes la infante decidió jugar con ellos y cortarlos de manera inocente, pues los confundió con "papelitos de colores".

"POV: Tu prima de 4 años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar", fue el texto que acompañó el clip.

De acuerdo al material, dicho dinero iba a ser utilizado para que Alexander arregalara su auto, pero después de lo que hizo su primita ya no sería posible.

Para mostrar que no había sido broma, él mismo tomó fotografías de sus billetes de diversas demoninaciones cortados con unas tijeras, lo cual publicó en TikTok y por el momento ha sido visto 3.5 millones de veces.

En los comentarios las personas mostraron sus condolencias al decir que incluso a ellos les había "dolido" ver esta escena aunque no era su dinero, pues parecía ser una cantidad bastante significativa que no podría ser recuperada fácilmente.

"Me dolió y eso que no es mi dinero", "El esfuerzo se fue en un instante", "Lo lamento mucho, seguro no te has podido recuperar", "El mayor temor de alguien que tiene efectivo ahorrado en su casa", "Me muero si me pasa eso", "Pobre de ti, literalmente", o "Esa niña es malvada y lo peor es que no sabía que lo que hizo estaba mal", fueron otros comentarios.



Algunos internautas pidieron que la niña fuera castigada por su acción y le sugirieron al joven que llevara sus billetes rotos al banco, pues allí podrían cambiárselos sin problema.

"Esta chiquita, véndela y recuperas mucho más de lo que perdiste", "Avísanos qué castigo le dieron sus papás", "Ve al banco, creo que los puedes cambiar", "Prima te extrañaremos mucho solo 4 añitos y te vas", "Yo sabía que el banco sí te los cambia, siemre y cuando tengas casi todos los cachitos de tus billetes, lo cual veo difícil", "Castigada de por vida, ya no le hables" y "Si ya te dolió la mano yo le sigo", es la manera en que reaccionaron.



Alexander explicó que para el desenlace de la historia los papás de su primita se hicieron responsables de la travesura que hizo y terminaron pagándole todo el dinero que destruyó en su momento de aburrimiento.

Por último, el tiktoker no reveló si él había perdonado a la niña o aún se encontraba enojado con ella.

¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Dinos en los comentarios.

