Conoce al chef de TikTok, te enseña a cocinar paso a paso: hasta Rosalía fue a visitarlo

TikTok se ha convertido en una plataforma para compartir un sinfín de videos de diferentes temas, desde bailes hasta recetas de cocina.

En ese último rubro conocimos a Robergrill, un usuario de TikTok que ha sorprendido hasta a la mismísima Rosalía, con su talento culinario.

Robergrill, la sensación de TikTok

El joven mexicano originario de Hermosillo, Sonora, se ha vuelto viral en la plataforma social de videos con sus recetas de cocina.

Se llama Roberto Morales y es mejor conocido como Robegrill, su papá es quien le ayuda a grabar los clips de cocina que sube a sus redes sociales.

Una de sus cualidades es que convierte el platillo más sencillo o extraño en algo de lo más antojable que te puedas imaginar (hasta con alimentos saludables).

"Desde que tenía 6 años de edad estuve atento del asador; ahí mi papá, mis tíos y mis abuelos cocinaban cada fin de semana o reunión familiar. Fui siguiendo esa tradición que es muy de las familias del norte y noroeste del país, específicamente de Sonora, de donde es mi familia y la de mis padres. Nunca he tomado una clase de cocina, pero me encanta estar al frente de un asador; me gusta innovar y hacer cosas diferentes y atrevidas, aunque en ocasiones me he metido en críticas de personas que no les gusta lo que hago o que rompo los protocolos de la cocina tradicional", dijo en entrevista para el portal 'ChicMagazine' el 21 de mayo de 2021.

Detrás de los videos de Robegrill en TikTok

A sus 18 años, Roberto cursó la carrera de Negocios en el Tecnológico de Monterrey, pero su interés por la cocina y el grill (la parrilla) inició gracias a su papá y las famosas 'carnes asadas' regias.

Fue en medio de la pandemia que decidió a lanzar su canal de TikTok al que bautizó como 'Robergrill' y como grito de guerra eligió "¡Que Chille!".

"Es una frase de tradición en Sonora, que usamos y hemos usado por muchos años los que estamos en el asador. Es una frase que entendemos los parrilleros y que por su cercanía, logra escuchar 'claramente' cuando esa carne toca la parrilla casi hirviendo. “¡Que chille!” es el sonido que surge cuando la carne toca la parrilla y nos dice de forma natural que todo va bien y en su punto. Cuando la carne “chilla” es un momento glorioso, es la consumación de un proceso de preparación del fuego… es como una demostración de que el parrillero sabe lo que está haciendo y que tiene todo bajo control, le da seguridad y autoridad en esa zona caliente que solo le pertenece a una persona y que cuando lo escucha se llena de satisfacción", detalló a 'ChicMagazine' (2021).



Entre sus más destacadas preparaciones están las recetas con carne y botanas mexicanas, que van acompañadas del clásico mexicano el chile, aguacate, jitomate y otros ingredientes nacionales.



En sus inicios compartía un video diario; todo eso rindió frutos, pues tan sólo unos meses después obtuvo su primer video viral al cocinar un pulpo.

Éste fue publicado el 25 de abril de 2021 y que hasta el momento suma más de 7 millones de reproducciones.

El momento en el que la rompió en Internet, fue con la preparación de una lengua de res, que hasta el momento suma más de 50 millones de vistas en TikTok.

El secreto del éxito de Robergrill

En entrevista con Adela Micha para el programa matutino 'Me lo dijo Adela', el 29 de abril de 2021, el chef norteño reveló cuáles son sus secretos detrás del éxito de sus platillos.

Detalló que se apoya en su papá, quien es su mano derecha en este proyecto que ya comenzó a ver cómo "una empresa".

Y es que ya tiene mercancía oficial como playeras y sudadera, que ya vende en línea a través de sus plataformas sociales.

Aun cuando no todo ha sido color de rosa, por ejemplo, el 23 de enero de 2012 publicó la receta 'Paella al carbón', que si bien hizo salivar a más de uno.