Niña hace berrinche y dice a su mamá que le rompió el corazón "como la canción de Shakira"

Hasta los berrinches de niños se han convertido en historias virales de TikTok, pues videos de niños haciendo rabietas para evitar ir a la escuela provocan que muchos padres de familia se identifiquen con la situación.

Recientemente, se viralizó el caso de Oskarina Lanza, una tiktoker de cocina que mostró a sus seguidores como su pequeña hija, la intentó “manipular emocionalmente” al decirle que le había roto el corazón, justo como lo escuchó en una canción de Shakira.

Niña le dice a su mamá que le rompió el corazón como en ‘Monotonía’ de Shakira

Como contexto, Oskarina Lanza es una periodista de profesión que encontró en redes sociales una opción para mostrar su hobby: la cocina nutritiva. Esto lo hizo inspirada en su rol de mamá, por lo que en muchos de sus videos aparece su pequeña hija a cámara.

Sin embargo, el 26 de octubre de 2022, la tiktoker decidió compartir con sus seguidores un aspecto más personal de su vida en familia, ya que subió un videoclip en el que su hija aparece haciendo un pequeño berrinche.

Aunque no se menciona la causa que detonó la rabieta, sí se puede escuchar que la niña señala a su madre que le rompió el corazón como en una canción de Shakira. Ante esa sentencia, la mujer preguntó divertida a qué melodía se refería.

Entonces la nena comienza a cantar la bachata ‘Monotonía’ (2022), pero con un ligero cambio de letra que provocó la risa de ambas, dando fin al berrinche. A continuación el video viral que ya supera los siete millones de reproducciones:

“No fue culpa tuya, no fue culpa mía, fue culpa de la lotería”, se escucha cantar a la pequeña entre sollozos.



En realidad la letra dice “monotonía”, palabra que le dio el título a la canción, pero la niña se confundió y pensó que Shakira cantaba “lotería” al final de la oración. Puedes comprobarlo viendo el video musical oficial:

La divertida escena cautivó a miles de internautas que dejaron sus opiniones en la sección de comentarios, algunas de ellas son las siguientes:

“Malditas loterías arruina vidas”, “Juro que al menos 10 mil reproducciones son mías porque no puedo dejar de verlo, me hace reír mucho”, “Qué lindo, más que un berrinche yo lo veo así: un niño no tiene tanto rencor como los mayores, puede llorar y reír a la vez”, “Esa niña experimentó todas las emociones posibles en solo 37 segundos de video”, “Después de ver esto tres veces ya no puedo recordar la verdadera letra de ‘Monotonía’” o “Esa se la podré cantar a mi jefa para renunciar cuando gane la lotería: 'Estoy aquí, pero no por culpa tuya ni por culpa mía es culpa de la lotería'”.