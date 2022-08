Juan Gabriel tiene una voz gemela: rockero chileno canta igualito al ‘Divo de Juárez’

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California. Tenía 66 años y fue víctima de un infarto cuando se encontraba en su gira ‘México es todo’ por Estados Unidos.

La forma tan repentina y súbita en cómo ocurrió su fallecimiento levantó sospechas en más de un fan y así surgieron varias teorías conspirativas que lo aseguraban vivo.

Lamentablemente, esos solo son rumores y la versión oficial aún sostiene que ‘El divo de Juárez’ falleció hace más de un lustro. No obstante, su voz aún se escucha pero no nos referimos precisamente a sus canciones.





¿Quieres ver la película biográfica de Juan Gabriel, ‘Mi vida’? Está disponible gratis en ViX y lo mejor de todo es que él mismo la protagoniza.

Artista chileno causó furor al cantar igualito a Juan Gabriel

En YouTube se hizo viral el sencillo ‘Explorador’ (2008), incluido en el álbum ‘Justo y necesario’ de la banda chilena Fother Muckers. La razón principal fue el vocalista Cristóbal Briceño, quien suena idéntico a Juan Gabriel. Compruébalo tu mismo con el siguiente video:



Tras escuchar la canción, los fans del cantante mexicano llenaron la sección de comentarios con divertidas bromas y comparaciones entre las voces de los dos intérpretes:

“Tal vez esto suene raro, pero su voz me figura mucho a la de Juan Gabriel”, “Acabo de encontrar la canción perdida de Juan Gabriel, prueba que antes de morir incursionó en la música indie”, “Muchos podrían creer que esta es una canción inédita de Juan Gabriel, porque la voz suena igualita”, “¿Es Juanga? Juro que es Juanga” o “Se me salió una lagrimita al escuchar la voz, me recordó a Juan Gabriel”.

¿Quién es Cristóbal Briceño, el cantante chileno que canta como Juan Gabriel?

Se trata de un músico de 37 años originario de Santiago, Chile. Fue el vocalista principal de la banda Fother Muckers de 2007 a 2011. Posteriormente, se integró al grupo Ases Falsos y también llegó a colaborar en Las Chaquetas Amarillas, Los Castigos, Los Mil Jinetes, entre otros. A la par mantiene una carrera como solista desde el año 2004.

Asimismo, incursionó en el cine, pues en 2009 participó como extra de la película ‘Ilusiones ópticas’ del cineasta Cristián Jiménez y tres años después compuso la banda sonora de la cinta ‘Bonsái’ (2011).

Respecto a su formación académica, Cristóbal Briceño estudió en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile.



Aunque Cristóbal Briceño no se ha pronunciado sobre las comparaciones que provoca su voz, muchos fanáticos de Juan Gabriel sí comentan su emoción al escucharlo cantar, pues les recuerda a su ídolo musical.