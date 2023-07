Juan Gabriel canta ‘Bohemian Rhapsody’ gracias a la Inteligencia Artificial y el resultado es asombroso

La Inteligencia Artificial se volvió experta en "robar" las voces de los artistas de todo el mundo para mostrar cómo se escucharían cantando éxitos musicales y un video reveló un crossover sorprendente que no sabíamos que necesitábamos.

Juan Gabriel canta 'Bohemian Rhapsody' de Queen gracias a la Inteligencia Artificial

Muchos pensarían que Juan Gabriel y Queen no tienen nada en común; sin embargo, un video de TikTok mostró lo bien que sonaría el intérprete de 'Amor Eterno’' si se hubiera animado a cantar uno de los mayores hits de la banda inglesa Queen gracias a esta nueva tecnología.

La idea de combinarlos resultó ser del usuario @louisandersonmusic, quien se ha dedicado en su cuenta a mostrar a artistas entonando canciones que nadie imaginaría, como por ejemplo a Selena Quintanilla colaborando con Los Ángeles Azules con su tema 'Nunca es Suficiente'.

A pesar de esto los más populares son aquellos que tienen que ver con el mexicano y el más viral hasta ahora es aquel donde canta 'Bohemian Rhapsody' de Queen, la cual fue lanzada en 1975.

'El Divo de Juárez' interpreta la letra a la perfección y al fondo de la canción se escucha a una multitud feliz como si estuviera cantando en una presentación en vivo frente a miles de espectadores.

¿Qué pensaron los interneutas sobre la voz de Juan Gabriel en música de Queen?

Con casi 300 mil vistas el material se esparció y fue del total agrado de sus fans, quienes quedaron impactados, pues la Inteligencia Artificial hizo que muchos pensaran que la interpretación de Juan Gabriel era real porque su voz era idéntica.

"Suena increíble, solo le faltaba el mariachi de fondo", "El crossover que nadie pidió, pero es perfecto", "Dos genios en uno sería espectacular", "Me quedo con esta versión definitivamente", "Se me puso la piel de gallina", "En el cielo esto seguro ya pasó", "No pensé vivir para escuchar esto" y "Gracias algoritmo de TikTok por ponerme esta joya", fueron algunos de los más destacados.



Incluso algunos hicieron hincapie en que Juan Gabriel sí es capaz de cantar 'Bohemian Rhapsody', pero dudan que Freddie Mercury hubiera podido hacer una interpretación memorable de alguna canción del mexicano.

"Juan Gabriel podría cantar Bohemian Rhapsody cualquier día, pero Freddie Mercury jamás podría cantar 'Hasta que te conocí", "Juan Gabriel puede cantar Bohemian Rhapsody pero Freddy podría cantar "Bésame, a qué le tienes tanto miedo? bésame...?"", "Sí, pero Freddie jamás hubiera cantado con tanto sentimiento 'Querida', no tengo pruebas, pero tampoco dudas.



A raíz del éxito del video los usuarios comenzaron a hacer sugerencias de otras canciones que les gustaría escuchar en la voz de Juan Gabriel y el tiktoker prometió tenerlas en cuenta para darles gusto.



¿A ti qué te pareció 'Bohemian Rhapsody' interpretada por el 'Divo de Juárez'? Dinos en los comentarios.

