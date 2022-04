¿El nuevo Juan Gabriel? Fans señalan que este pequeño canta igual al ‘Divo de Juárez’

La viralidad del Internet ayuda a conocer los talentos ocultos de las personas, especialmente de aquellos niños con el don de cantar como los artistas ya consagrados a pesar de su corta edad.

Así fue como Arys Daniel Pérez se dio a conocer en redes sociales gracias a que fue grabado por una chica cantando ‘Amor eterno’.

Arys Daniel, el niño cubano que canta como Juan Gabriel, fue apoyado por La Diosa

El video que se hizo viral muestra al pequeño de nueve años cantando en las calles de Cuba la canción ‘Amor eterno’ del cantante mexicano Juan Gabriel.

Según varios fanáticos de ‘El divo de Juárez’, la voz de Arys Daniel Pérez es casi idéntica al del artista.

Tanto así que la celebridad local La Diosa fue a buscarlo para invitarlo a cantar junto a ella la melodía en su propio estudio.

“Que lindo y que voz maravillosa ese niño llegará bien lejos”, “Este niño tiene un gran talento por dios me hizo llorar”, “Que talento tiene el niño, él va a llegar lejos” o “Que emoción saber que en mi Cuba hay tantas talentos, he llorado de emoción”; son algunos de los comentarios que se pueden leer en el video de La Diosa

Las ganancias recaudadas por la canción que Arys Daniel grabó con La Diosa serán para él

Fue precisamente ‘Amor eterno’ la canción que interpretaron a dueto el niño de nueve años y La Diosa.

Hasta realizaron un video de la grabación para que la ‘influencer’ cubana lo compartiera en sus redes sociales y las ganancias fueran donadas al chico.

“Wow buena voz tiene; ojalá se convierta en alguien bien grande y que represente nuestra tierra por todo el mundo. Nunca te rindas campeón, tienes un futuro prometedor”, “Que lindo, que lindo. He llorado como loca con la voz de este niño. Me remueve las entrañas con esa voz angelical” o “Maravillosa y espectacular voz, la primera vez que lo escuché me dije: ¡que talento!”, son los comentarios que dejaron los seguidores de La Diosa en el video que muestra a Arys cantando en su estudio.

El ex mánager de Juan Gabriel escuchó la voz de Arys Daniel y así lo recompensó

El caso del niño cubano que canta igualito al ‘Divo de Juárez’ fue tan sonado en Internet que en agosto de 2021, el antiguo mánager de Juan Gabriel, Jesús Salas, le regaló 500 dólares.

La donación se dio a través del cantante Giraldo Piloto (integrante del grupo Klimax) y Ernesto Fundora (escritor cubano que radica en México); ellos se encargaron de tramitar el envío y entrega del dinero desde la nación Azteca hasta Cuba.

“Te vimos en Internet y le has tocado el corazón a muchas personas gracias a tu voz y al talento que tienes”, se puede escuchar en un video que Giraldo Piloto publicó en Facebook cuando le entregó el presente de Jesús Salas al niño de 9 años.