¿Hijo perdido de Juan Gabriel? Joven impacta a TikTok por cantar idéntico al 'Divo de Juárez'

Juan Gabriel o también conocido como 'El Divo de Juárez', es uno de los artistas más emblemáticos y a pesar de que falleció hace casi 7 años sus canciones como 'Amor Eterno' o 'Hasta que te conocí', siguen siendo coreadas por millones de hispanohablantes.





Si estás buscando una biografía de Juan Gabriel, no te pierdas la película 'Mi vida' (que puedes ver en ViX), protagonizada por el mismo cantante.

Eduar Robles, el joven que canta como Juan Gabriel y se volvió la sensación en TikTok

Gracias al Internet se han dado a conocer personas que tienen una voz similar a la de él, pero quien está siendo coronado como 'El hijo de Juan Gabriel' es Eduar Robles, un joven latino que tiene más de 225 mil seguidores únicamente en TikTok por su hermosa voz, la cual muchos podrían asegurar que es la del mismísimo compositor.

En su cuenta @eduarroblesmusica se ha dedicado a mostrar su talento al cantar los mejores éxitos del mexicano como 'La Farsante', 'Ya lo sé que tú te vas', 'Te quise olvidar' o 'No tengo dinero'.

No obstante, su nombre comenzó a resonar en la red social al publicar el pasado 17 de junio un clip donde acompañado de un joven que tocaba la guitarra, entonó 'Se me olvidó otra vez' con un gran sentimiento.

Las canciones de Juan Gabriel se caracterizan por tener notas vocales muy difíciles de alcanzar, pero para Eduar resulta algo natural, lo cual dejó impresionados a los internautas.

Así reaccionó Internet a sus videos cantando como el famoso artista mexicano

Dicho material tiene hasta el momento 1.8 millones de vistas y resultó ser del agrado del público, pues recibió mensajes de felicitación por ser el doble en voz de 'El Divo de Juárez'.

"Tremenda voz hermano sigue adelante tienes un gran talento", "Qué épico", "La mejor imitación del grandísimo Juan Gabriel 10/10", "Wow que bella voz", "Si no pusieran el video no la creía que no es Juan Gabriel que está cantando, qué voz tan magnifica", "Te deseo todo el éxito que mereces, porque tienes una voz hermosa" y "Muy bella interpretación felicidades", fue la manera en que reaccionaron.



Lamentablemente, Eduar Robles recibió a la par fuertes críticas donde se expuso que no debería "colgarse" de la fama del cantante al imitarlo, pero él tuvo una respuesta firme.

"No entiendo que ganan criticando tanto a uno uno solo es un soñador que quiere salir adelante".



Esta no es la primera vez que el tiktoker se hace viral, pues en el pasado cantó 'Querida' a capela y su interpretación alcanzó a ser apreciada por 1.5 millones de personas.



Con regularidad, el joven recuerda que la fama se la debe a sus seguidores y a quienes comparten sus interpretaciones, por eso interpreta las canciones que le piden como muestra de agradecimiento.

¿Crees que deba ganarse el apodo de 'El hijo de Juan Gabriel'? No olvides decirnos en los comentarios.

