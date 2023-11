Robert Downey Jr. "preferiría estar en la cárcel" antes de protagonizar esta película otra vez

Robert Downey Jr. aseguró que preferiría estar en la cárcel que volver a pisar el set de grabación de ‘U.S. Marshals’.

Aunque es poco común, de vez en cuando, escuchamos a actores hablar mal de sus propias películas, ya fuera que la trama no los atrapó, las condiciones en el set no fueron óptimas o atravesaban un momento difícil durante la filmación.

Uno de ellos es Robert Downey Jr., quien en más de una ocasión se ha pronunciando de manera negativa sobre una cinta.

Robert Downey Jr. preferiría estar en la cárcel que en el set de la película ‘U.S. Marshals’

La historia se remonta a finales de los 90. En 1998, se estrenó la secuela de ‘The Fugitive’, en la que el actor le dio vida al agente John Royce. El resto del elenco incluía a Tommy Lee Jones, Wesley Snipes, Joe Pantoliano y Kate Nelligan.

La cinta, con tintes de acción y suspenso, gira en torno a la persecución e intento de captura de un agente federal que ayuda a escapar a dos prisioneros de alto perfil.

La crítica le dio tan solo un 30 por ciento de aprobación, según ‘Rotten Tomatoes’, mientras que, de parte del público en general, recibió opiniones encontradas.



Más allá de las opiniones que dejó en la audiencia, Robert Downey Jr. la llamó “posiblemente la peor película de acción de todos los tiempos”.

“Preferiría despertarme en la cárcel para hacerme una prueba de tuberculosis que tener que despertarme otra mañana sabiendo que voy al set de U.S. Marshals”, afirmó en su libro autobiográfico, ‘The Fall and Rise of the Comeback Kid’, según rescata ‘Sensacine’.



En el mismo texto, explicó que su situación personal tuvo mucho que ver con que la pasara tan mal durante el rodaje:

“Has tenido un año traumático, has sido prácticamente suicida. ¿Qué crees que sería realmente curativo para ti? ¿Qué tal doce semanas corriendo como ‘Johnny Handgun’? Creo que si hablas con un guía espiritual, te diría: 'Eso te matará'... (Pero él) pensé que tal vez había algo que me estaba perdiendo, y lo que realmente necesitaba hacer era estar en una de esas películas que me encanta llevar a mi hijo a ver. Terminó siendo realmente deprimente”.



Lo cierto es que esa no fue la única vez en la que el intérprete habló mal de la cinta. En julio de 2006, dijo entre risas a ‘AV Club’:

“No recuerdo nada sobre ‘U.S. Marshals’, excepto que estábamos corriendo y fingiendo que alguna vez podríamos compararnos con ‘The Fugitive’. Solo recuerdo algo como: ‘¡Ponte el chaleco antibalas, estás en el pantano!’ ¿Qué carajos,?, ¿cuál es la historia?’”.

Los problemas de Robert Downey Jr. con la ley

Vale la pena recordar que a finales de los 90, el intérprete se encontraba en un momento difícil. En 1996 fue arrestado por posesión de heroína, cocaína y una pistola Magnum calibre .357 sin cargar. Su condena fueron 3 años de libertad condicional en los que tenía que hacerse pruebas antidoping frecuentemente.

‘U.S. Marshals’ se filmó precisamente un año después de ese incidente, en 1997.

En 1999, Robert Downey Jr. fue sentenciado a pasar 3 años en la cárcel, luego de haber faltado a dos de sus pruebas de detección de drogas. Sin embargo, solamente sirvió 15 meses.



Cuéntanos en los comentarios si sabías la mala imagen que tiene Robert Downey Jr. de una de sus películas.