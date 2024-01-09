Restaurante ‘prohíbe’ a niños levantarse de la mesa hasta que terminen de comer y padres enfurecen

Video ¿Deberían prohibir niños en las bodas? Estos videos de pequeños causando accidentes abrieron el debate

Un padre de familia se hizo viral en redes sociales luego de quejarse por las estrictas reglas de un restaurante al que planeaba llevar a sus hijos, pero que lo dejó con un muy mal sabor de boca al intentar generar la reservación.

El comentario acusatorio, posteado en X (antes Twitter), desde su cuenta oficial @alfonso_pato ya cuenta con casi 20 mil vistas, 20 compartidos y cientos de comentarios.

¿Cuál es el restaurante del que se quejó el padre de familia?

El lugar del que se quejó el señor por sus estrictas reglas que pone a todos los clientes que acudan al lugar es el restaurante O Fragón de Fisterra, localizado en Galicia, España.

¿Cuál es la regla que indignó al padre de familia?

El restaurante solicita a todos los comensales que los menores de 12 años deben permanecer sentados en su mesa durante toda la comida, lo cual Alfonso Pato, quien intentaba hacer una reservación para acudir al local con sus dos hijos, vio con malos ojos, expresando su opinión en X.

"Los niños menores de 12 años tienen que permanecer en la mesa acompañados de sus padres en todo momento, si no es así, deberías replantearte la reserva. Díganme, ¿disuasorio, intimidatorio ou discriminatorio?", compartió el hombre.

Teño dous pequenos. Fun facer unha reserva nun coñecido restaurante da Costa da Morte. Leo na web: "Los niños menores de 12 deben permanecer sentados toda la comida; si viene con niños llame antes de reservar". Díganme, ¿disuasorio, intimidatorio ou discriminatorio? — Alfonso Pato (@alfonso_pato) April 27, 2023

¿Cómo reaccionaron los usuarios de X ante la queja del padre de familia?

Los internautas escribieron diversas opiniones, pues al parecer, Alfonso abrió el debate, en el que algunos opinaron a favor del restaurante, otros lo atacaron y unos cuantos más se mostraron comprensivos con los lineamientos.

"El problema nunca son los niños, son los padres”, "Totalmente de acuerdo con esas reglas", "Es algo informativo", "Esas son las normas del restaurante, si no te gustan, no vayas y punto", "Los clientes no tienen que aguantar a los hijos de nadie y quién mejor que el dueño para saber qué tipo de clientela quiere", "Esto que hace el restaurante es una vergüenza", "Tú has querido tomártelo de esa manera, pero a mi ver es por seguridad, de los niños y de los de alrededor", "Estoy totalmente de acuerdo con el hostelero si los niños no están educados, no los lleves a comer fuera de casa", "Si tus hijos están educados, no tendrás problema", manifestaron algunos.

¿Qué respondió el restaurante?

Según el diario 'El Español', el restaurante también vio el 'tweet' y respondió, defendiéndose de las acusaciones, asegurando que las reglas establecidas son por el bien de los clientes, ya que el establecimiento está completamente acristalado y ya han tenido accidentes en el pasado con infantes. Además, aseguran que ha habido casos en los que los niños se han perdido al entrar en una zona cercana a un monte.

Tampoco existe menú infantil, ni platos especiales para niños, pues consideran que los pequeños pueden comer de todo.

Finalmente, 'para evitar malos entendidos', aseguraron que no sólo colocan esta alerta en su página, sino también que debido a su oferta gastronómica desaconsejan las posibles reservas de personas con alergia al marisco, veganas o vegetarianas.