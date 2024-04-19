¿Es feo? Panda que es casi una princesa tendrá una pareja y causa controversia en Corea del Sur

Video ¿La panda Fu Bao tiene un "novio" feo? El drama que enfureció a Internet

Fue en abril de 2024, que la panda Fu Bao dejó el parque de diversiones de Yongin, ubicado en Corea del Sur, para regresar a China.

Fu Bao fue despedida por miles de personas en Corea del Sur los primeros días de abril de 2024 Imagen Getty Images

Despiden a la panda Fu Bao entre carteles y multitudes llorando

En medio de llantos y tristeza, decenas de personas le dieron el último adiós a la panda Fu Bao, quien nació en surcorea, pero basándose en un acuerdo internacional, tuvo que regresar a Pekín a 4 años de su nacimiento.

Fue en marzo de 2016 que Xi Jinping, el presidente de China, envió a Corea del Sur a la pareja de pandas Ai Bao y Le Bao, los cuales son padres de Fu Bao, quien ahora debe regresar a su país de origen como parte de un acuerdo de conservación de especies en peligro de extinción en la base de investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdú.

De acuerdo con la información de la agencia surcoreana Yonhap, los cuidadores de la panda le leyeron una carta de despedida y hubo una ceremonia antes de que la panda abordara un vuelo para dejar el país.

Surcoreanos se reunieron para despedirse de la panda Fu Bao Imagen Getty Images

Surcoreanos están molestos con el panda que será la ‘pareja’ de Fu Bao

En medios como AllKPop, han reportado que los surcoreanos no están contentos con la ‘pareja’ que han elegido para Fu Bao, a quien consideran como una princesa.

Fu Bao en el centro de conservación animal en China Imagen Getty Images



Aunque las autoridades chinas han informado que Fu Bao no participará en las actividades de apareamiento de este año, se cree que estará preparada para 2025, además se reveló que el macho Vien Mong será su ‘pareja’ en este programa para la conservación de la especie.

Tras publicarse las imágenes de Vien Mong, los coreanos se molestaron mucho con la elección del panda, ya que lo consideran “feo” para Fu Bao.

“Parece un mendigo”, “Pensé que habían subido fotos malas a propósito, pero ya vi que era feo desde que era un cachorro”, “ Parece que enviamos a la princesa Fu a casarse con un anciano” y “Ese animales parece un mendigo”.

Mientras que otros usuarios les recordaron que Vien Mong es muy querido en Francia y su apodo es ‘El Principito’, por lo que piden no seguir atacando al animal, mientras que otras personas señalaron que es raro que se estén fijando en el físico de un panda cuando el objetivo del programa es evitar que la especie se extinga.

