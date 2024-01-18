Científicos revelan cuáles serían los primeros países en desaparecer por catástrofe mundial en 5 ó 7 años

El pasado 2 de diciembre del 2023, fue transmitido a través del canal de YouTube 'Sociedad Creativa' un foro internacional abierto llamado 'Crisis global: La responsabilidad', en el que un grupo de científicos voluntarios, a lo largo de varias horas de transmisión, compartieron los resultados de una investigación de más de 10 años en la que, advierten de una inminente catástrofe mundial que terminará con nuestro planeta.

El 'fin del mundo' no está tan lejos como creíamos, pues los científicos sugieren que en los próximos 5 ó 7 años desaparecerán los primeros países debido a un colapso que se dará por culpa del cambio climático sino hacemos nada por revertirlo.

¿Cuáles serán los primeros países en desaparecer y por qué?

Según los pronósticos de los científicos, los primeros países en desaparecer serán: Japón, China, India, Italia, Reino Unido y aquellos países de la península arábiga. Esto debido a su estructura geológica y su vulnerabilidad a los cambios climáticos.

¿Qué pasará con el resto de los países del mundo?

Los investigadores creen que sobrevivirán un poco más, pero al final, terminarán desapareciendo también.

¿Por qué se dará la catástrofe mundial?

Los científicos señalan a diversos fenómenos planetarios, quienes junto con el cambio climático, serán los causantes de este prematuro 'fin del mundo'.

“La amenaza a la que nos enfrentamos viene del espacio exterior, es una influencia cósmica que ocurre en nuestro sistema solar cada 12 mil mil años. Este efecto se hace aún más fuerte y más peligroso, y actualmente estamos en la fase poderosa de este ciclo, esta influencia cósmica afecta a todos los planetas. Esta energía sigue aumentando, lo que provoca el calentamiento y el desequilibrio de la Tierra, y esto lo ha cambiado todo: el campo magnético, la corteza terrestre, los océanos, los glaciares, los volcanes y terremotos, pero la situación empeorará aún más: erupciones de supervolcanes y magaterremotos, inundaciones parecidas a las del diluvio bíblico. Podemos decir, con un 100% de certeza, porque exactamente los mismos eventos ocurrieron en los ciclos anteriores, hace 12 y 24 mil años, pero hoy las condiciones son mucho más difíciles”, advirtió uno de los exponentes.

Científicos lloran al hablar del fin del mundo

El Dr. John Ahn mostró una gráfica con un supuesto patrón detectado en los desastres naturales que indica el aumento de la intensidad en los terremotos, en un lapso no mayor de cinco años que convertiría a muchos lugares del mundo como inhabitables.

"Es matemática, no hay otra forma de decirlo, ¿qué significa para nosotros? Para nosotros como humanidad no sólo es un gráfico del aumento de los desastres climáticos, es un veredicto: cada vez habrá más terremotos y su intensidad no hará más que aumentar, esto significa que el número de terremotos fuertes aumentará a magnitudes superiores a 8... Con tal aumento de las catástrofes, la vida se hará imposible en cinco o siete años, nuestras vidas pueden convertirse en un infierno", manifestó entre lágrimas.

Apocalipsis Imagen Shutterstock

Esta es la fecha en que el mundo acabará

Los científicos aseguraron que será el año 2036 la fecha en la que, a más tardar, el planeta perecerá.

¿Qué podemos hacer ante esta catástrofe mundial?

Una más de las expositoras, entre llanto, urgió a poner manos a la obra en un plan que detenga los procesos irreversibles que ya se están manifestando en la Tierra.

"Lo más importante es resolver el problema climático, para ello la gente de todo el mundo debe empezar a decir la verdad sobre las catástrofes climáticas y lo que nos espera. ¿Quieres vivir?, ¿quieres que tus hijos vivan una vida larga y feliz?, entonces habla. Si actúan por separado no tendremos nada, nada funcionará pero si unimos nuestras voces puede haber una posibilidad de que los dirigentes responsables escuchen a las masas y creen las condiciones para unir a los científicos y, por fin, empiecen a hacer algo por nuestra supervivencia”, abogó otro de los científicos llorando.

Junto a la grabación, que ha cobrado relevancia y ha sido respondida y compartida por muchos usuarios a nivel global en TikTok, generando un mar de reacciones, la sociedad escribe una advertencia más.

“El mundo está al borde del colapso. Los desastres climáticos, las guerras, los conflictos y el odio están desgarrando a la humanidad. La cuenta atrás ha comenzado y no tenemos tiempo que perder. ¿Sucumbiremos a una fatalidad inminente, o nos uniremos y construiremos un futuro nuevo y seguro? Tú tienes el poder de decidir”.



Los científicos declararon que están trabajando para ser escuchados, pero advierten que si no se toma en serio lo que dicen, será responsabilidad de la humanidad no atender al llamado.

¿Cómo reaccionaron los Internautas a este llamado?

A pesar de que muchos han tomado en serio los pronósticos de los científicos, otros han tomado con humor y escepticismo estas aseveraciones.

"Me recuerda mucho a la película de Netflix 'No mires hacia arriba'", "Jesús dijo: 'Cuídense de los falsos profetas' y 'Ni yo mismo sé cuando será el fin' San Mateo 24:36", "Si eso es verdad, ahora comprendo a Mark Zuckerberg", "Si no sale en 'Los Simpsons', no lo creo", "Entonces, ¿voy o no a la escuela?", "Confirmen esta info, para pedir un préstamo al banco e irme a recorrer el mundo", "Los multimillonarios crearán búnkers y esperarán a que todo pase", "Si se acaba, que se acabe de una buena vez", "'Sucederá entonces que en toda la Tierra, las dos terceras partes serán destruidas y se perderán, pero la tercera parte quedará con vida', Zacarías 13:8-9", escribieron algunos.