Semáforos derretidos por el calor en México alarman a los internautas: "El fin del mundo empezó"

Video Científicos revelan que el Sol va a extinguirse y será el fin de nuestro planeta: esta es la fecha

En las últimas semanas, las altas temperaturas han afectado a México de manera inusual. Las redes sociales se inundaron con imágenes impactantes de un semáforo completamente derretido en un cruce de Monterrey, Nuevo León. Pero, ¿fue realmente el calor extremo lo que causó este fenómeno?

¿El calor extremo en México derrite los semáforos?

PUBLICIDAD

Las especulaciones se dispararon cuando usuarios en internet argumentaron que las altísimas temperaturas en Monterrey podrían haber derretido la estructura metálica de un semáforo en dicho estado de la República.

El usuario @el_morris_9 aseguró que la temperatura llegó hasta los 56°C, provocando este fenómeno, aunque otros internautas desmintieron esta cifra, pues refieren que sólo se ha llegado a los 42° en esa región.

Algunos medios de comunicación informaron que el incidente no fue causado por el sol abrasador, sino por un accidente automovilístico.

El 8 de mayo, un automóvil se estrelló en la intersección de Anillo Periférico y Boulevard Rogelio Cantú, en la colonia Colinas de San Jerónimo. El impacto provocó un incendio que alcanzó la estructura del semáforo, deformándola por completo. Aunque la leyenda urbana sobre el sol derritiendo estas estructuras suena intrigante, en este caso, la explicación es más prosaica.

Sin embargo, el entrevistador Carlos Bermúdez compartió en su perfil de TikTok una fotografía de un semáforo similar, pero esta vez en Guadalajara, Jalisco, donde aún no se ha dado explicación a este suceso como el anterior.

Los expertos confirman que el sol no derrite estructuras metálicas por sí solo bajo condiciones normales en la Tierra.

Los internautas reaccionan ante los semáforos derretidos en México

Las opiniones en TikTok son divididas, pues, mientras algunos 'conspiranoicos' están seguros de que "el fin del mundo ha comenzado", varios creen la versión del accidente vial que lo provocó. Sin embargo, aún queda lo del semáforo de Guadalajara sin explicación.

PUBLICIDAD

El debate también ha generado que muchos se pregunten de qué material están hechos los semáforos y si esto podría llegar a ser normal, dado el punto de fusión de este elemento.

Algunos cuestionan que en las imágenes de los semáforos de Guadalajara sólo se derritió uno y no ambos. Otros aseguran que la imagen fue también tomada de Monterrey, aunque ninguno ha cuestionado su autenticidad.

"Esto sólo quiere decir que el sol nunca había quemado tanto como ahora", "Era Team Calor, no Team Infierno", "El metal se funde a más grados, pero creo que están hechos de plástico", "No creo que sea posible, la neta", "Lo del carro que se quemó fue un montaje", "Y eso que es el verano más fresco que tendremos", "Es que la capa de ozono cada vez está más débil", "Deberíamos plantar más arbolitos por si acaso", escribieron algunos.



A pesar de las explicaciones dadas por los medios de comunicación y las teorías conspirativas, lo que sí es una realidad es que el calor sigue siendo extremo y preocupante en varias zonas de México, Estados Unidos y otros países.

Algunas razones que se han dado son el calentamiento global o la alta actividad solar que está alcanzando su punto máximo este año.