¿Cuándo será el fin del mundo? Isaac Newton calculó la fecha y estamos muy cerca

¿ Cuándo será el fin del mundo? Esa es la pregunta que muchos han buscado responder a través de la religión, clarividentes y hasta la Inteligencia Artificial. Isaac Newton, el reconocido científico que sentó las bases de la ciencia moderna, no era indiferente a la cuestión y se dio a la tarea de calcular una fecha para el apocalipsis.

La fecha que Isaac Newton calculó para el fin del mundo

Si bien la mayoría conoce a Isaac Newton como un matemático, físico y astrónomo, también era un hombre muy religioso. Esto se hizo evidente cientos de años después de su muerte. En 1936, Sotheby 's subastó muchos de sus documentos personales y el economista John Maynard Keynes se hizo de la mayoría de estos.

“Estos documentos muestran a un científico guiado por el fervor religioso, por el deseo de ver las acciones de Dios en el mundo”, comentó al respecto Yemima Ben-Menahem, una conservadora de los papeles en Israel (donde se encuentran muchos de sus manuscritos, que fueron donados por Abraham Shalom Yahuda) en 2007, cuando se abrieron al público por primera vez.

En específico, Newton estudió el libro de Daniel de la Biblia, en el que esperaba encontrar respuestas sobre el fin del mundo.

En una carta personal, no pensada para el público en general, aseguró que, según sus cálculos, el fin del mundo sería 1260 años después de la fundación del Sacro Imperio Romaro Germánico (en el año 800 de la era actual), es decir, en el 2060.

"Puede que termine más tarde, pero no veo ninguna razón para que termine antes", escribió Isaac Newton.



El científico parecía estar consciente de que su augurio podría causar revuelo, por lo que matizó: “Menciono esto no para afirmar cuándo será el tiempo del fin, sino para poner fin a las temerarias conjeturas de hombres fantasiosos que frecuentemente predicen el tiempo del fin, y al hacerlo, traen el sagrado profetiza en descrédito tan a menudo como sus predicciones fallan”, según recogió ‘Fox News’ en una nota de 2007.

Hay que mencionar que, en los diversos medios de comunicación en los que se ha reportado esta información, no se han detallado los cálculos del científico para llegar a dicha conclusión.

Isaac Newton también estudió las pirámides de Egipto para encontrar la clave del apocalipsis

Lo cierto es que la obsesión del científico por las ciencias ocultas no terminaba con los textos sagrados.

En 2020, Sotheby’s subastó tres hojas de anotaciones en las que Isaac Newton exponía sus observaciones e hipótesis sobre las pirámides de Egipto.

El matemático deseaba dar con la unidad de medida que se usó en estas construcciones.

Newton creía que, con estas en mano, podría hacer cálculos sobre la arquitectura y dimensiones del Templo de Salomón, que, a su vez, consideraba, le darían pistas sobre mensajes ocultos de la Biblia y el apocalipsis.

