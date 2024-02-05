Quinceañera llora tras ser embarrada de pastel en su fiesta y reaccionan en redes: “Me dio coraje”

Video Quinceañera aprovecha su brindis para exponer a su padre por abandonarla y causa debate en redes

Las fiestas de XV años suelen ser uno de los eventos más importantes para las jóvenes latinas, por lo que suelen planearse con tiempo de anticipación para tener todo listo, aunque eso no libra a la quinceañera de pasar un mal momento.

Quinceañera rompe en llanto después de que sus amigos arruinaran su maquillaje al aventarle pastel en la cara Imagen Youtube Awesomeness

Quinceañera es embarrada de pastel en su fiesta y rompe en llanto

En TikTok se encuentra una gran varieda de contenido, pero uno de los más populares son los relacionados con las fiestas de XV años, al menos para la comunidad latina, ya que es una tradición que se junte a la familia y se realicen varias tradiciones.

Recientemente se hizo viral el video de una Quinceañera que terminó llorando en su fiesta, ya que varios invitados pensaron que era divertido cubrir su cara con pastel, arruinando su maquillaje.

En el clip aparece la joven bailando y disfrutando con sus amigos de la fiesta, luciendo su hermoso vestido, además de maquillaje y peinado intactos. En segundos, varios de sus invitados se acercaron y la embarraron con un trozo de pastel, por lo que empezó a llorar de inmediato.

El clip en TikTok se hizo viral en TikTok, donde los internautas se mostraron molestos con los invitados de la joven, quienes le arruinaron su festejo.

“Eso es envidia, no tengo dudas”, “Que le paguen lo que le costó el maquillaje”, “Con ganas de ir por el micrófono y correrlos de la fiesta por hace eso”, “Me dio coraje”, “Qué falta de respeto y educación”, “Sí se pasaron, eso no se hace” y “Según eran sus amigos”, fueron algunos de los textos.

¿Qué ocurrió realmente en la fiesta de la Quinceañera?

El video fue tomado del reality show ‘My Dream Quinceañera’, que sigue a tres adolescentes de California, Estados Unidos, durante la planeación de su fiesta de XV Años. Durante el proceso, las chicas cuentan con la ayuda de María Pérez, quien se encarga de conseguir y hacer todo lo posible para que el festejo sea perfecto.

Uno de los episodios sigue a Bayle Delgado, quien tuvo problemas con sus chambelanes, ya que se estaban peleando, situación que no iba a tolerar en su fiesta, mientras que ellos se justifican diciendo que son adolescentes y solo querían pasar un buen rato.

“No me quiero enojar, no quiero ser la quinceañera enojada. Sé que es una gran experiencia para todos nosotros y sé que todos queremos divertirnos, pero esperaba más de ustedes”, dice Bayle a sus chambelanes.



Tras hablar con ellos, se realizó una conga y los mismos chicos con los que había hablado le arrojaron pastel en la cara, situación que claramente la molestó, al grado de que rompió en llanto y se retiró al baño para limpiarse.

Al final, una de las personas cercanas a la quinceañera habló con los chicos y les pidió que no hicieran algo parecido por el resto de la fiesta.

“Son adolescentes, lo entiendo, y siempre voy a tener eso en consideración porque yo también lo soy. Así que los voy a perdonar y voy a dejar que se queden en la fiesta”, dijo.



Después de que se limpiara el pastel, además de que arreglaran el maquillaje, Bailey regresó a la fiesta, sus amigos se disculparon y continuaron como si nada hubiera pasado.

