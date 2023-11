Papá recrea atracción de Disney en su casa para convertir a su hija en princesa: “Sin visa ni dinero”

Un hombre se viralizó por recrear una atracción de Disney en su casa para que su hija viviera algo que no le puede ofrecer por falta de “dinero” y de “visa”.

En redes sociales se han documentado muchas historias de padres que hacen todo lo que pueden por sacarle una sonrisa a sus hijas, como convertirse en su modelo de uñas o vestirse de Barbie para acompañarlas a la película.

Más recientemente, uno de ellos se viralizó por la sorpresa que le dio a su pequeña, admiradora de todo lo que tiene que ver con las princesas de Disney.

Papá crea boutique en casa para convertir a su hija en princesa Disney: video

Jahir Jimenez Rodríguez (@murph_holbox) es un influencer con 1 millón de seguidores en TikTok y 140 mil en Instagram. En ambas plataformas, comparte fotos y videos de su vida cotidiana de Holbox (en el caribe mexicano), desde sus aventuras con su perro Murph (en honor a quien está nombrada la cuenta), sus días con su hija y hasta situaciones extraordinarias en la isla.

El pasado 13 de noviembre publicó un video mostrando un gesto que tuvo para hacer sonreír a su pequeña: creó su propia boutique para convertirla en una princesa Disney.

Según contó, frecuentemente ve un video de una pequeña visitando la atracción Bibbidi Bobbidi de Magic Kingdom. El clip al que hacía referencia, contaba la experiencia que una niña tuvo en el lugar, donde la ‘convertían’ en uno de los populares personajes de Disney con un vestido, maquillaje y peinado especial.

Jahir consideró que esto le gustaría mucho a su hija, quien es fan de estos personajes, pero , a falta de “dinero” y “visa”, no podía hacer el viaje al parque de atracciones.

Por ello, decidió recrear la experiencia en su casa. Para lograrlo, compró algunos vestidos de princesas y montó un área de belleza para la pequeña. Cuando llegó el día especial, él se enfundó en un saco y la invitó a pasar a una habitación de su hogar. Ahí, le puso el outfit que ella eligió, la peinó, maquilló y hasta le puso los accesorios necesarios para hacerla sentir como salida de un cuento de hadas.



Al final del video, mostró a la niña de lo más contenta con su estilo. El contenido se hizo viral en TikTok e Instagram, acumulando 3.3 millones de vistas en la primera plataforma, así como miles de ‘likes’ y comentarios.

Internautas reaccionan al video de papá que convirtió a su hija en princesa Disney

Usuarios de ambas plataformas aplaudieron el gesto del padre con su retoño. En la sección de comentarios, muchos señalaron que no era necesario tener mucho dinero para regalarle momentos inolvidables a su hija:

“¡Wow, mil veces mejor que Disneyland”, “Qué afortunada eres, princesa”, “No tendrás visa ni dinero, pero sí un gran amor por tu hija”, “Qué lindo que tu hija te pueda disfrutar y tú a ella”, “No es el dinero, es la atención y amor”, “Hay cosas que el dinero no compra y son esos momentos”, “Me encanta que el papá también entró en personaje”.



Otros, lamentaron que no haya más padres como él en el mundo:

“Justo en mis ‘daddy issues’”, “De parte de todas las niñas con papás ausentes, gracias por ser así con tu bebé”, “Y entonces me di cuenta de lo mucho que quería un padre presente”, “Me cayó un ‘mi papá se fue’ en el ojo”, “Y me di cuenta de que realmente sí me afectó el no tener un papá presente durante toda mi infancia”, “Eso dolió justo en el abandono paternal”, “Duele para los que no tuvimos eso, pero da esperanza”.



Cuéntanos en los comentarios qué te pareció a ti el gesto de Jahir Jimenez con su hija.