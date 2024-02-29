Influencer esconde mil euros en reserva natural: personas la "destrozan" y así podría ser castigado por la ley

Video La mujer que destruyó su casa con tal de no dejársela a su suegro que la desalojó: "A mí me ha costado"

Los retos que imponen los influencers para conseguir un premio en efectivo cada vez son más creativos, pero no todos resultan ser un éxito, pues para uno, terminó siendo su condena.

Influencer crea reto de encontrar mil euros dentro de una reserva protegida y lo tunden en redes

El influencer conocido como @alvi_ent desató en días pasados una polémica al documentar que recibió mil euros para promocionar un evento y en lugar de usarlo para dicho fin, optó por esconderlos en una isla para que el afortunado que llegara a encontrarlos pudiera quedárselos.

Añadió que como el lugar era muy grande, subiría clips mostrando pistas para hallar el lugar exacto y si bien, todo parecía marchar bien, todo comenzó a salirse de control.

Resulta que muchos de sus seguidores decidieron visitar las Dunas de Maspalomas, en Gran Canaria, lugar donde se estaba llevando a cabo el reto. Pronto, decenas de personas invadieron el lugar y comenzaron a escarbar con palas para dar con el premio.

Los videos de cómo estaban "maltratando" el ecosistema por dinero comenzaron a generar críticas y preocupación en redes sociales, tanto que comenzaron a atacar al influencer.

No obstante, el verdadero problema surgió cuando distintos medios locales e internacionales confirmaron que las Dunas de Maspalomas son una reserva natural, es decir, que el ingreso de personas está controlado o restringido, lo que posiblemente haya hecho que quebrara la ley.

¿Cómo será castigado el influencer @alvi_ent por la polémica de su reto?

De acuerdo al diario 'El País', la Consejería de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria abrió una investigación sobre el caso y dieron a conocer que la presencia de personas en las dunas afortunadamente no causó "afecciones graves". Si bien confirmaron que no se cometió un delito como tal, el creador de contenido podría ser multado con una sanción administrativa de 600 euros por cometer una infracción de las normas de uso del espacio.

No obstante, la decisión no ha contentado mucho a los internautas, pues opinan que el responsable debe ser encarcelado por lo que hizo.

Por su parte, el influencer desapareció de las redes sociales borrando todos los videos sobre su famoso reto de los mil euros y se desconoce si ya recibió su sanción correspondiente o no.

La historia de @alvi_ent ha desatado un debate sobre la responsabilidad de los influencers en el uso adecuado de sus redes sociales y el respeto hacia el entorno natural. Se espera que este incidente sirva como un recordatorio sobre la importancia de preservar y proteger las áreas naturales.

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.