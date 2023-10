Lecciones que las abuelas heredan a sus nietas (además de su sazón) y les cambian la vida

Hay que admitir que muchas abuelas no contaron con las mismas oportunidades que sus nietas, ya sean económicas, de estudio o de libertad de decisión sobre su vida personal. Por ello, es común que les aconsejen a las jóvenes “aprovechar lo que ellas no tuvieron”. Esto, no solo nos hace valorar más ciertas cosas, también, en la medida de lo posible, nos invita a abrir otros espacios para que otros también puedan disfrutar de más oportunidades.