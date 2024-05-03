Príncipe de Arabia Saudita compra 80 boletos de avión para sus halcones: imagen se vuelve viral

Video Regalan pollitos vivos como “centros de mesa” en fiestas: ¿tierna moda o crueldad animal?

Príncipe saudí pagó 80 boletos de avión para viajar con 80 halcones

Recientemente se hizo viral una foto en Reddit donde aparecen 80 halcones dentro de un vuelo, ocupando su respectivo asiento, mostrando los lujos que pueden permitirse algunas personas del Medio Oriente.

“Mi amigo capitán me envió esta foto. El príncipe saudita compró boletos para sus 80 halcones”, escribió junto a la publicación.

Príncipe de Arabia Saudita compró un boleto de avión para cada uno de sus halcones Imagen Reddit



Aunque el acontecimiento ocurrió en 2017, recientemente se hizo viral al mostrar los lujos que pueden costearse algunas personas, como la realeza de dicho país, ya que varios usuarios aseguran que el costo total del vuelo superó los 60 mil dólares (un millón 18 mil 344 pesos mexicanos), aunque debemos considerar que cada halcón puede valer hasta 250 mil dólares (4 millones 243 mil 100 pesos mexicanos).

Algunas aerolíneas, como Etihad y Qatar, permiten llevar estas aves a bordo con un costo adicional promedio de 632 dólares (10 mil 726 pesos) por cada ave, variando según el destino del vuelo. Además, el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos emite pasaportes para los halcones, con un costo actual de 130 dólares cada uno (2 mil 206 pesos).

La cetrería es una práctica común en Medio Oriente, donde muchos hombres ricos crían, amaestran y cuidan aves para la caza. En este caso, los halcones probablemente se dirigían a un encuentro de caza, y el príncipe aseguró que volaran con comodidad y cuidado durante el vuelo.

Príncipe de Arabia Saudita pagó un boleto de avión para cada uno de sus 80 halcones Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial

Usuario de Reddit comparte que es normal ver halcones en vuelos de Arabia Saudita

Entre las respuestas que recibió el usuario se encuentra la del usuario lolalolipopp, quien compartió que es normal ver halcones en los vuelos de Arabia Saudita.

“No es raro ver halcones en aviones como este, es algo natural en los estados árabes. (...) Una gran cantidad de halcones se crían en el Reino Unido y otros lugares, ya que el calor afecta la reproducción. He criado y llevado en avión halcones desde el Reino Unido a Qatar y los Emiratos Árabes Unidos”, expresó.



Incluso el portal de Qatar Airways destaca que pueden transportar un halcón en la cabina de clase económica de un avión, permitiendo tener 6 animales de esta especie en cualquiera de los vuelos, aunque el número puede cambiar dependiendo del país de donde viajan.

“Para el bienestar de su mascota, Qatar Airways se reserva el derecho de rechazar el transporte de cualquier animal si consideramos que el contenedor es demasiado pequeño”.