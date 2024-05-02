Jefa tribal es despojada de su penacho sagrado en pleno vuelo: aerolínea tuvo que disculparse

Video Joven quería visitar a su familia en México y terminó en EE.UU. sin visa ni pasaporte

En un reciente incidente en un avión que ha generado controversia en las redes sociales, una jefa tribal se convirtió en el centro de atención después de que le quitaran su "penacho" o "tocado sagrado" durante un vuelo. La aerolínea involucrada tuvo que emitir disculpas públicas debido a la indignación que esto causó entre los usuarios de redes sociales.

Cindy Woodhouse Nepinak, la recién elegida Jefa Nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones, publicó el poblema que tuvo en Facebook y recibió apoyo de los internautas.

¿Cómo fue el incidente de la jefa tribal con la aerolínea Air Canada?

La historia comenzó cuando la jefa tribal abordó un vuelo comercial nacional de la aerolínea Air Canada. El "penacho" que llevaba en su cabeza era un símbolo importante de su cultura y tradición. Sin embargo, durante el vuelo, miembros de la tripulación de cabina le quitaron su tocado nativo sagrado y lo metieron en la bodega de carga debido a las políticas de seguridad.

Tras el incidente, la jefa tribal criticó las acciones de la aerolínea en una publicación de Facebook en la que colocó imágenes del incidente, exigiendo que Air Canada introduzca un protocolo para que las personas pertenecientes a "los primeros pueblos no sean acosados por sus objetos sagrados".

Woodhouse Nepinak compartió fotos donde se ve cómo introducen el tocado sagrado en una bolsa de plástico y lo llevan al área de carga.

"Nuestros tocados no deben estar en bolsas de basura de las aerolíneas. Gracias a los amables canadienses en el avión que me defendieron y trataron de ayudar", escribió la jefa tribal.

Captura de la publicación en Facebook de Cindy Woodhouse Nepinak



Algunos internautas que vieron la publicación aseguraron que ese "penacho", ni siquiera debió de haber sido tocado por la tripulación y lo consideraron una falta de respeto.

Sin embargo, el incidente tuvo otros alcances cuando políticos se sumaron a la queja de Woodhouse Nepinak, como el ex ministro de Justicia de la nación, David Lametti, y el Gran Jefe de la Nación Nishnawabe Aski, Alvin Fiddlerquien, quienes calificaron lo sucedido como algo "vergonzoso".

¿Por qué se consideraba sagrado al tocado que llevaba la jefa tribal?

Según informó el medio 'The Guardian', la jefa tribal recibió el tocado durante una ceremonia de la 'Confederación Blackfoot de la Nación Piikani' en Alberta, en honor a su trabajo para el bienestar de los niños indígenas y por su liderazgo como Jefa Nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones (cargo para el que la eligieron en diciembre de 2023).

Las plumas de águila en el tocado fueron "bendecidas para ayudar a apoyar a los líderes en sus viajes y desafíos", según mencionaron los miembros de la confederación.

¿Cuál fue la respuesta de Air Canada a lo que sucedió con la jefa tribal?

Muchos usuarios expresaron su indignación y apoyo a la jefa tribal, criticando la falta de sensibilidad cultural por parte de la aerolínea. Algunos incluso llamaron al acto una forma de discriminación.

La aerolínea se disculpó con Woodhouse Nepinak en un esfuerzo por comprender mejor lo que había sucedido, comprometiéndose a atender a los clientes con "artículos y símbolos de importancia cultural sagrada".

También prometieron revisar sus políticas para evitar situaciones similares en el futuro. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la jefa tribal se convirtió en un símbolo de la lucha por el respeto a las tradiciones indígenas.

Retiran penacho de jefa tribal en vuelo



Este incidente destaca la necesidad de una mayor sensibilidad cultural y respeto hacia las creencias y prácticas de las comunidades indígenas. La jefa tribal, a pesar de la controversia, ha logrado poner en el centro de atención la importancia de preservar y proteger las tradiciones ancestrales.