9 cosas que solo quienes odian Halloween entenderán: gastar en un disfraz no te interesa

No importa cuántas veces digas que no disfrutas esta fecha, todo el mundo quiere que lo acompañes a un evento de Halloween y, encima, ¡que lo disfrutes! En caso de que se te ocurra decir que hubieras preferido quedarte en casa, te tacharán de ‘aguafiestas’ o ‘aburrido’. ¿Qué tan difícil es entender que no me gusta sentir miedo?