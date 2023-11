Bárbara de Regil no supo diferenciar Día de Muertos y Halloween: le llueven críticas... Otra vez (memes)

Bárbara de Regil es una de las actrices que se ha visto envuelta en varias polémicas y la más reciente hizo enfadar a todos los mexicanos.

Bárbara de Regil crea polémica al no saber la diferencia entre Día de Muertos y Halloween: Internautas responden con memes

Todo inició el 26 de octubre cuando la mexicana asistió junto a su hija Mar de Regil a un evento realizado por la revista Vogue México. Al llegar y pasar por la alfombra roja, algunos medios de comunicación se acercaron para hablar con ella y fue allí que un reportero le preguntó qué celebración prefería, sí Halloween o Día de Muertos.

Bárbara se quedó pensativa algunos segundos y cuestionó cuál era la diferencia entre ambas y después respondió que Halloween por una razón en particular.

"El Día de Muertos no, a mí no me gusta festejar a los muertos, como que siento que en vida ¿no?. Eso de que hay que ponerles sus estos, mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así. A mi mamá prefiero hablarle y darle lo que le gusta que ya que esté en el cielo ponerle su coca (refresco) y su foto. No. En vida", mencionó.



Días después, fue cuando este pequeño fragmento se esparció en redes sociales y comenzó a causar indignación debido a sus palabras, ya que de acuerdo a los usuarios, no pueden creer que prefiera celebrar una tradición gringa que la de su propio país.

"Tan hermosa que es la tradición del Día de Muertos, es para estar orgullosa, no para despreciarla", "Ignorancia más arrogancia son la fórmula perfecta para que la gente se odiada", "La más orgullosa de nuestra tradiciones mexicanas (sarcasmo)", "Es el claro ejemplo de que el dinero no da la educación y menos la inteligencia", "Pónganle 0, no entendió nada", "Ya nada me sorprende esta señora", "Qué ignorante se mostró la verdad" o "Se ve que no tiene ni idea de lo que significa la tradición del Día de Muertos. Que oso con esa señora", fueron algunos de ellos.



En Twitter no tardaron en resaltar que a pesar de las palabras de Bárbara en sus cuentas de redes ha demostrado que tiene un "mal comportamiento" con su mamá, debido a que la criticó por estar comiendo pastel y darle un fuerte cabezaso a manera de juego.



De igual manera, los internautas comenzaron a hacer memes respecto a lo ocurrido para burlarse de la reacción ante de pregunta y por supuesto sobre su respuesta.



Algunos usaron imágenes de la película 'Coco' para hacer alusión de cómo supuestamente la mamá de Bárbara no podría visitarla en el Día de Muertos debido a su preferencia por la fiesta de Halloween y no poner ofrenda.



No tardaron en asegurar que la foto de abajo sería la expresión de Miguel haría al escuchar a Bárbara de Regil, ya que la película de Pixar gira en torno a la celebración de Día de Muertos y muchos se sintieron identificados porque raccionaron igual al oirla.



También se resaltó que Bárbara de Regil de manera constante es tendencia por hacer declaraciones polémicas que consideran absurdas, como por ejemplo haber defendido las pinturas que su hija Mar de Regil vendía a precios altos y que fueron acusadas de plagio.



De manera sorpresiva algunas personas estuvieron defendiendo a la actriz expresando que piensan igual que ella, es decir prefieren celebrar a las personas mientras se encuentran vivas.



Por último, otros pocos hicieron parodias sobre la interacción de Regil con los medios sobre el Día de Muertos y una de las más virales fue la del usuario Axel Olaya.



¿Qué piensas acerca de la declaración de Bárbara de Regil? Dinos en los comentarios.

