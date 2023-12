Perrito ve "pelear" a dos actores y piensa que es real: mordió al joven que estaba atacando a una chica

Los perritos además de hacer reír a todos con sus travesuras son capaces de ayudar a las personas cuando más lo necesitan y de hecho, hay muchas historias impactantes al respecto, pero la que sigue se volvió viral cuando un can actuó para salvar a una supuesta damisela en peligro", te explicamos.

Perro muerde hombre actor para proteger a mujer en grabación: pensó que la estaban atacando de verdad

Una joven llamada Carolina Fernández H.P. publicó en su cuenta de TikTok @carolinafernandezhp, una peculiar experiencia que vivió mientras asistía a un llamado como actriz . En su video, explicó que el pasado 4 de noviembre asistió a una casa para grabar algunas escenas del proyecto en el que estaba participando.

En un inicio todo marchó bien, pues el crew se encontraba trabajando arduamente, pero cuando comenzó a rodarse una escena donde Carolina y otro actor debían fingir una pelea, las cosas se salieron de control.

De acuerdo al material la joven comenzó a actuar y se acercó a un sillón para sacar de su bolsa una arma de fuego y defenderse, pues un hombre comenzó a atacarla.

Durante unos segundos "forcejearon" y él intentó asfixiarla, pero al no poder sacó de un bolsillo de su pantalón lo que parecía un cuchillo falso para "apuñalarla".



Fue en ese momento que apareció un perrito y mordió al joven actor en la pierna, ya que pensó que todo era real y quería "salvar" a la chica de ser asesinada. Por supuesto, la respuesta del can ante la situación hizo que la escena terminara siendo cortada, pues nada de esto estaba planeado.

En el texto que acompañó el clip Carolina confirmó que el perrito que la defendió era del dueño de la casa donde grabaron y alguien que estaba detrás de cámaras lo filmó todo.

La chica pensó que sería buena idea compartir el video y acompañarlo con el audio de "Mi primera chamba". En cuestión de horas, el clip comenzó a esparcirse en redes y obtuvo 1.7 millones de vistas en TikTok hasta ahora.

En TikTok el video del ataque canino provocó risas incontrolables

Dentro de los comentarios los internautas expresaron que ver al perrito defendiendo a la chica les dio mucha risa e hicieron bromas al respecto.

"Qué risa como le mordía la rodilla y se iba", "El perrito: Mi humilde aporte", "El perro: En mi casa eso no se hace bro", "El perro: corre mi ciela", "E perrito se va tipo: pero aviseeen pues", "Esa escena debe quedar con el perro jaja, es épica", "Lo mordio con total y absoluta calma para no verse muy dramatico en la toma...", "El perrito quería ser protagonista", "La estrella actoral fue el perro, no hay más" o "El perro: Sr. Director, ¿Qué tal mi escena?", es lo que expresaron.



¿Qué piensas acerca de este video? Dinos en los comentarios.

