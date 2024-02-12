Chica muestra cómo son los parques para buscar pareja en China: ¿encontró el amor?

Video ¿A qué suena el amor? Trend de TikTok muestra los ronquidos, videojuegos y otros problemas

Claudia, una española que vive en Shenzhen, China, comparte por medio de su cuenta de TikTok @clauperezgi algunas de las curiosidades que encuentra en dicho país, entre ellas, una de las maneras de conseguir pareja si eres soltero.

Para las personas que habitan este país oriental es muy importante el matrimonio, tanto propio como el de los hijos, a quienes las madres se aseguran de buscarles hasta el cansancio el mejor partido que les sea posible.

¿De qué manera buscan pareja en China, según la usuaria de TikTok?

Acompañada de dos amigos, Clau acudió a un parque en el que todos los domingos se reúnen las personas que buscan pareja tanto para ellas como para sus familiares.

"La gente viene aquí con sus descripciones para buscar marido o mujer. Ponen como la edad que tienen, lo que buscan, cuánto ganan al año, a qué se dedican", explicó la joven.



Algunos de los candidatos de los que pudieron ver sus descripciones, puestas en hojas de papel enmicadas sobre el piso del lugar, fueron: una ingeniera aeroespacial, que mide 1.80 metros y gana 300 mil yenes y una mujer del año 94, que mide 1.72 metros, pesa 52 kilos, es ingeniera y gana 20 mil al año.

La creadora de contenido también mostró en el clip cómo le mostraban las madres las fotos de sus hijos, incluso empleaban códigos QR's para ingresar a sus datos.

"Se me acaban de acercar un montón de madres, a presentarme a sus hijos. Bueno, una foto y su información", compartió la chica.



Clau rió cuando un hombre mayor le propuso matrimonio en medio de la gente.

Sus amigos, Joan y Lucía rechazaron a algunos prospectos, él por lo que ganaba una ingeniera ("No nos interesa") y ella porque el chico puso en la descripción de lo que buscaba la expresión "quite girly" ("No queremos. Next", expresó).

Sin embargo, ambos encontraron un prospecto que les llamó la atención, al cual agregaron al 'Wechat' (aplicación China para mensajear y hacer llamadas, parecida a 'Whatsapp') para platicar.

Clau continuó buscando, mostrando en las tomas del video que el parque se encuentra completamente lleno.

"No he encontrado marido. Él (Joan) ha encontrado mujer y ella (Lucía) ha encontrado marido, pero yo no he tenido suerte", manifestó la chica, antes de mostrar a un hombre que la iba siguiendo, asegurando que él quería casarse con ella, mientras éste asentía.

¿Cómo reaccionaron los internautas a esta forma de encontrar pareja en China?

Algunos de los usuarios de TikTok tuvieron inquietudes respecto a este método para encontrar pareja al que acuden mayormente los padres de los jóvenes solteros, quienes no acuden a aplicaciones como Tinder o Bumble para encontrar a "la pareja perfecta", según explicaron algunos de los internautas.

Otros aseguraron que podrían recurrir a esta estrategia para encontrar el amor.

"Si eso existiera en México, no dudo que mi mamá iría allá a ofrecerme", "¿No tienen Tinder allá? Para más facilidad", "O sea que si me quedo sin opciones, sólo me tendría que ir a China jajaja", "¿Y funcionan esas relaciones? Si es así, mañana me voy al parque con mi CV", "¿Y los que ponen el papel están por ahú o eso sólo lo ponen los padres?", "Antes me parecía raro, ahora ya no", "Que mi madre no se entere de esto, me lo monta maana mismo en el pueblo donde vivo", "Gente, vamos a China", "Encuentras antes a los suegros que a la pareja jajaja", escribieron algunos.



El video tiene casi 5 millones de vistas, más de 420 mil 'likes' y casi 4 mil 300 comentarios.