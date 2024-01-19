Historias virales

Hombre pide matrimonio a su novia con anillo "barato" y desata acalorado debate en TikTok: "No hubiera aceptado"

Los videos que muestran un momento feliz pueden generar críticas fuertes, como lo vivió un joven que compró un anillo de la marca Pandora para su novia y lo terminaron juzgando.

Por:
Lili Diaz.
Video Propuestas de matrimonio que salieron mal: novios ignorados, anillos perdidos y finales inesperados

Grabar las propuestas de matrimonio y subirlas a redes sociales es algo que genera gran viralidad y emotividad entre los usuarios, pero de manera contraria lo que hizo un joven causó que lo terminaran criticando duramente, te explicamos.

En video, joven pide matrimonio con anillo Pandora a su novia y crea controversia en TikTok

Fue en la cuenta de la usuaria @ferbnnessa donde publicó cómo su novio grabó la cuenta regresiva del momento en que le pediría matrimonio sin que se diera cuenta, pues en varias ocasiones sostuvo la caja del anillo cuando ella estaba dormida e incluso al momento de estar peinándose frente al espejo.

Si bien pensó que sería un detalle muy lindo y los internautas lo felicitarían, resultó que lo juzgaron por algo específico, el anillo que entregó era de Pandora.

La marca se hizo popular en años pasados por sus famosos charms, los cuales son pequeños accesorios a las pulseras y si bien vende más joyería, a las personas especialmente mujeres, no les pareció correcto que el joven comprara un anillo de dicha tienda, pues la consideran "barata”.

El clip terminó con millones de reproducciones y en los comentarios lo criticaron porque de acuerdo a sus opiniones, debió escoger una pieza de mayor valor, pero asegurando a la par que no tenía dinero, lo cual vieron como algo negativo.

@candresperedo

Polémica por este anillo de Pandora! Un chico le propuso marrimonio a su novia con un anillo de pandora y las redes se dividierón! Muchos creen que ella debería dejarlo, otros los apoyan! #anillo #joyas #matrimonio #propuesta #pandora #noticias

♬ sonido original - Candrés Peredo

Internautas tuvieron opiniones divididas respecto al anillo de Pandora

De hecho, @ferbnnessa también recibió 'hate' tras aceptar el anillo, debido a que muchas internautas en su lugar hubieran rechazado la propuesta de matrimonio al ver la caja blanca con letras negras.

"¿Cómo que un anillo de Pandora? amiga sal de ahí, no te quiere", "Me ataqué cuando vi la caja, yo le hubiera dicho que no", "¿Propuesta con anillo de Pandora? no gracias", "Bueno con el anillo de Pandora nos dijo que no tiene dinero para comprarte un anillo real, suerte seguro no tiene ni tendrá dinero", "Con el video nos dijo que no tiene intensiones de comprarle un anillo caro en el futuro", o "¿Le dijiste que no verdad? que horror que sea Pandora", es lo que expresaron.


Con el fin de aclarar diversos puntos, la pareja hizo un segundo video en conjunto donde revelaron que no entendían el revuelo de su caso, pues al final el anillo que le dio es uno que la misma chica quería y ella estaba muy feliz usándolo, además enfatizó que si su novio hubiera puesto la pieza en una caja negra sin que se viera la marca nada de esto habría ocurrido.

Por otro lado,miles de mujeres se unieron para defenderlos, pues argumentan que el valor del anillo no es importante, pues al final el amor que se tienen sí y les desearon lo mejor en su próxima etapa.

"Yo llevaría un anillo de cebolla si me piden matrimonio. El anillo de Pandora es precioso", "Muchas felicidades", "Se me hace muy superficial basar la relación en cuanto vale un anillo tú se feliz y no hagas caso a los demás", "La mitad de estas mujeres que te criticaron siquiera merecen un anillo si esperan uno caro. El anillo de pandora que tienes es hermoso y punto", "El odio Pandora es forzado, literalmente el anillo hermoso", "El anillo es precioso y a ti te encanta y eso es lo único que importa. La opinión de nadie más importa. Felicidades" o "¡Es precioso! Honestamente, yo aceptaría un anillo de dulce en este momento", resultaron ser otras opiniones.
@ferbnnessa

Replying to @SydW0rld 🫧🩷 a little insight on how we feel lol. #manproposingwithpandoraring #proposalvideo #proposal

♬ original sound - ferbnnessa


¿Tú qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

