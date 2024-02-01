Hombre cobra 900 dólares a su esposa por limpiar su casa y desata debate

Video Amas de casa se graban llorando y causan debate: ¿cómo se debe tratar a las trabajadoras del hogar?

Marc Hatch, un hombre de Bentley, Doncaster, en Reino Unido, que es dueño de una empresa de limpieza ('Clean Me'), se hizo viral en redes sociales al reportar en Facebook un desafortunado incidente cuando "un cliente se negó a pagar" y se trataba nada más y nada menos que de su propia esposa.

Aunque la publicación ya no se encuentra en su perfil, muchos medios de comunicación, como 'Daily Mail', e internautas compartieron la historia

¿Cuál es la historia del hombre que intentó cobrarle por limpiar su casa a su propia esposa y por qué se volvió viral?

Marc quería cobrarle a la madre de sus hijos un total de 700 libras esterlinas ($900 dólares ó $15 mil 444 pesos mexicanos aproximadamente) por completar una limpieza profunda en su propia casa, en la que se tardó seis horas, afirmando que era un "trabajo duro".

Era el día libre de Hatch, así que decidió dejar a los niños a la escuela, pasear a su perro y dedicarse a la limpieza de su casa, sin pensar que destinaría medio día de trabajo a esto.

El hombre, de 39 años de edad, se esmeró en limpiar un sofá gris, alfombras de tres dormitorios y el suelo de piedra, por lo que su supuesta 'cliente' estaba muy contenta con los resultados, sin embargo él se quejó de no haber recibido el pago.

Cuando el esposo le solicitó a Jasmine, su esposa de 34 años, el dinero por whatsapp, ella se limitó a responderle que debía controlarse.

"Hola, Jasmine. Por favor encuentra abajo tu link de pago de la limpieza de ayer. Por favor haz clic en el link y selecciona tu método de pago preferido. Gracias por tu atención. Marc. 'Clean Me'", escribió él. "Contrólate, estamos casados con 3 hijos", respondió ella.

Hombre pide a su esposa un pago por limpiar su casa Imagen Facebook

Así que él decidió 'quemarla' en Facebook escribiendo lo siguiente:

"¡La semana pasada tuvimos un incidente muy desafortunado cuando un cliente se negó a pagar! Después de limpiar un gran sofá esquinero, las alfombras de 3 dormitorios y un suelo de piedra, la clienta nos informó que estaba absolutamente encantada con los resultados. ¡Buenas noticias o eso pensamos! Al solicitar el pago, el cliente nos envió el siguiente mensaje".

¿Cómo reaccionaron los internautas a la publicación?

La publicación con la historia fue compartida en el muro de Facebook de Marc el pasado 22 de enero, sin embargo ya fue borrada, dado que en tan sólo pocos días generó más de 13 mil 'Me gusta', además de miles de reacciones y comentarios.

'Daily Mail' compartió algunas de las reacciones de los usuarios de Facebook, quienes tomaron con mucho humor lo sucedido.

"¡Esto es increíble!", "Dile que entonces será mejor que el té esté bueno", "No lo entendí hasta que leí que el contacto era 'la esposa' y entonces dije: ohhhhh", "Calidad", "Eso es muy divertido", "Mi esposa podría cobrarme fácilmente las cenas, pero yo le devolvería el importe por ser su Uber", escribieron algunos.

¿Marc realmente le cobró a su esposa por haber limpiado la casa?

El posteo con la historia, por supuesto, se trató de una broma y es que Marc dejó entrever que la pareja se lleva así.

"Tenemos una broma constante sobre cosas por las que nos deberían pagar. Si tengo hijos, le digo: 'Estoy cuidando niños, ¿dónde está mi dinero para cuidar niños?'. Ella dice: 'Son tus hijos'", compartió.



La esposa mencionó que lo ha amenazado con cobrarle también por servicios de cuidado infantil, cocina, limpieza y organización de cumpleaños, manifestando que espera el momento de vengarse por esta hazaña.

El esposo asegura que Jasmine estaba a su lado cuando envió el mensaje, lo miró, se echó a reír y le respondió de inmediato. Ambos se divirtieron además mucho haciéndose virales.

La familia de Marc Hatch Imagen Facebook

En realidad, Marc confesó que hace una limpieza profunda de su casa así cada 6 meses.

No es la primera vez que el dinero se enrola en este tipo de situaciones, ya que el trabajo doméstico es muy subvalorado hoy en día, por lo que siempre destacan este tipo de publicaciones.