Panda imita gestos de su cuidador al romper bambú y encanta a internet: “Te amamos dientitos”

En redes sociales circula un video en el que aparece un panda con varias ramas de bambú en sus patas, llamando la atención el gesto que hace para partirlas.

Panda en China se hace viral por enseñar los dientes al momento de comer bambú Imagen Youtube Sr. película

Panda se hace viral por mostrar los dientes al cortar ramas de bambú

En redes sociales circula un video que recopila varios momentos de un panda, quien enseña los dientes y hace una expresión como si estuviera haciendo mucho esfuerzo cada vez que debe partir una rama de bambú, algo que no es común entre su especie, ya que otros animales lo hacen con facilidad.

Menger habita en el zoológico de Pekín, China, y desde que era un cachorro fue rechazado por su madre, quien debía enseñarle cómo comportarse. Finalmente, fueron los cuidadores quienes se hicieron cargo de su crianza.

Panda aprendió a enseñar los dientes al cortar bambú gracias a su cuidador Imagen Youtube Sr. película



Durante sus primeros años de vida, fueron los cuidadores quienes se encargaron de alimentarlo y fue ahí donde el panda Menger se dio cuenta que los hombres que iban a visitarlo tenían problemas al partir las ramas de bambú, ya que no es tán fácil como parece.

Al cuidador hacía mucho esfuerzo para trozar el bambú, por ello enseñaba los dientes y el panda lo asoció con algo que debía hacer al comer, ya que estos animales aprenden por imitación.



Fue entonces que Menger adoptó dicho gesto como parte del ritual para alimentarse y ahora lo hace todo el tiempo, incluso han captado ocasiones en la que rompe la caña sin problema, pero se percata que no enseñó los dientes, así que replica dicho gesto, tal y como lo explicó la periodista Rocía Vidal en sus redes sociales.

Al ver la manera en la que el panda aprendió a hacer dicho gesto, los internautas quedaron sorprendidos y cautivados con el animal, y así se lo hicieron saber a la investigadora.

“Creo que los cuidadores deberían tener más cuidado, ya que un oso panda por curiosidad puede ver a alguien practicando Küng Fu y este por imitación lo va a aprender, y después el mundo tendría que lidiar con el próximo Guerrero dragón”, “Te amamos dientitos”, “Mi vida será mejor después de ver este video”, “Amo la parte donde se le olvida mostrar los dientes y lo hace antes de morder la caña” y “Te amo panda que hace caritas como un ritual”, fueron algunos de los textos.

Xin Xin: La panda mexicana que podría ser la última en América

Además de Menger, otro panda ha llamado la atención en redes sociales, pero no por las razones correctas.

En el Zoológico de Chapultepec, ubicado en la Ciudad de México, reside una panda llamada Xin Xin, una criatura en peligro de extinción y que podría convertirse en la última de su tipo en todo el continente americano, ya que China solicitó a Estados Unidos todos los ejemplares que tenían de este animal, según informa El Financiero.

Tanto la administración del zoológico como otras instituciones están trabajando arduamente para preservar a Xin Xin y su especie. Los esfuerzos incluyen programas de reproducción en cautiverio y la concienciación pública sobre la importancia de la conservación.

Xin Xin en el Zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México Imagen X @ZoologicosCDMX



La protección de Xin Xin y otras especies en peligro de extinción es una responsabilidad compartida. La comunidad global debe unirse para garantizar que estas criaturas únicas no desaparezcan para siempre.