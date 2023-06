Joven comparte mensaje de terror que le envió su mamá al ver sus videos de aventuras extremas

Gracias a las redes sociales las personas más aventureras comparten sus experiencias realizando actividades al aire libre que a muchos les provocaría miedo solo de pensar en ellas, pero quien disfruta de todo esto es la usuaria de TikTok @monomonito08.

Mamá regaña a su hija por tener una vida extrema y le manda un curioso mensaje

Desde hace algunos meses la joven, ha posteado en su perfil clips realizando deportes extremos, como por ejemplo caminar sobre una cuerda floja de un acantilado a otro.

Esto la hizo ganar más de 60 mil seguidores en poco tiempo y desde entonces, no ha parado de revelar todo lo que hace junto a sus amigos en medio de la naturaleza.

Si bien sus clips mantenían una gran cantidad de vistas, es decir entre 20 mil y 120 mil, el pasado 26 de junio publicó uno que en menos de una semana ya fue reproducido más de 8 millones de veces por una curiosa razón.

Resulta que la joven adora mantener este estilo de vida llena de actividades que ponen la adrenalina a tope, pero cuando le mostró a su mamá algunos videos de todo lo que hace en sus viajes ella no lo tomó de la mejor manera.

El video de TikTok tuvo una respuesta positiva entre los usuarios

En lugar de reconocer su valentía o felicitarla por mostrarse alegre, le mandó un mensaje de voz regañándola por todo lo que hace, ya que se preocupa que le pase algo malo al hacer montañismo, buceo, bungee jumping o acampar desde las alturas.

"Katherin te lanzaste dos veces del bungee, qué vaina. Lo más difícil de tenerte como hija es mantenerte viva Katerin con tus diversiones extremas me pones mal. Te lanzaste dos veces en esa vaina ya no sé qué vas a hacer conmigo, me la paso rezando para ver si no te pasa nada porque cada vez que te ibas para algún lado veníans con un rasguño. ¿¡Hasta cuando!? me tienes loca, fue el mensaje que mandó la señora.



Inmediatamente los internautas comentaron que ellos también quisieran tener la misma vida que la tiktoker y respondieron con humor al mensaje de su mamá.

"Quiero ser Katherine", "Necesito su estabilidad económica para hacer lo mismo", "Quiero ser como tú", "Yo quiero vivir ese sueño también", "Aspiro a tener aventuras como tú", "Mi mamá reaccionaría igual", "Si yo hiciera esto mi mamá se persignaría de inmediato", "Jaja la reacción de tu mamá es la mejor" o "Las mamás latinas así reaccionan", fueron algunas de las respuestas.



A partir de que su video se hizo viral las personas han mostrado interés sobre los lugares que visita, pues desean saber dónde exactamente pueden hacer los diferentes deportes extremos.



¿Tú te atreverías a llevar una vida así? no olvides decirnos en los comentarios.

