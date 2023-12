Critican a Manuel Turizo por besar en la boca a su mamá, pero, ¿realmente es malo? Internet abre debate

Los famosos usan sus cuentas de Instagram para mostrar una parte de su vida, como sus viajes, asistencias a eventos y por supuesto la interacción familiar que tienen, por ejemplo compartiendo imágenes de sus hijos, sobrinos, hermanos o mamás, justo como lo hizo Manuel Turizo el pasado 20 de diciembre.

Manuel Turizo publica foto dándole a su mamá un beso en la boca y crea polémica

El cantante ha demostrado en diversas ocasiones lo unido que es a su progenitora pero su más reciente publicación le hizo ganar comentarios negativos, por un detalle.

Resulta que el intérprete de 'Una Lady como Tú' conmocionó a Internet después de publicar una serie de fotos donde anuncia que después de permanecer en el extranjero volvía a su país natal Colombia.

En una de estas imágenes se puede ver a Turizo y a su mamá dándose un beso en la boca, mientras viajaban en lo que parecía un jet privado.

Si bien, el famoso la posteó para demostrar lo mucho que la quiere, los usuarios de la plataforma no concordaron con esto, pues aseguran que compartir un beso así con los padres no está bien.

"¿Por qué se besa en la boca con la mamá, no entiendo?", "Necesita un psicólogo urgente", "Está raro besar a la madre en la boca más que todo", "Que extraño que bese así a su mamá así", "De niños, pasa. Pero de adultos... qué raro", "No me gusta el beso en en los labios con los padres ay no que feo la neta", "Mi corazón se rompió cuando vi la primera foto", "Red flag, sí tiene problemas psicológicos por besar a su mamá en la boca, lo digo desde el punto profesional como psicóloga" y "No me importa lo que digan los comentarios… llegas a cierta edad a la que besar a una madre o padre en la boca es totalmente raro", es lo que expresaron.



También acusaron a Turizo de "normalizar" los besos entre padres e hijos en la boca, lo cual creen que es incorrecto, ya que es una estrella internacional.

Otros no tardaron en defender el acto de Turizo asegurando que dar besos en la boca a los hijos no es malo y que de hecho el beso no fue en la boca, sino en la nariz.

"Mi hijo de 11 también me besa en la boca y espero que lo siga haciendo muchos años más", "Normal mi madre me besa en la boca y soy mujer", "Yo he vivido en otro país lejos de mi madre y cuando la visitaba en fechas importantes siempre me despedía con un pico en la boca", "Jajajajaja los papás besando a sus hijos desde bebés en la boca y ahora se alarman porque Manuel lo hizo, váyanse a molestar a otro lado", "Cada país tiene su cultura y cada familia también, que lo que la gente se cree para criticar y decir que es lo correcto y que no, gente cómprense una vida y dejen de tirar hate", "¿Qué tiene de malo besar a un hijo en la boca? Yo a mis hijos los he besado en la boca y ya de grandes hasta duermen conmigo y no pasa nada no sean mal pensados", fueron algunos de ellos.

¿Qué piensan los expertos respecto a los besos en la boca entre padres e hijos?

Muchos expertos han hablado sobre si besar en la boca a los hijos está bien o mal y en una declaración para el periódico The Irish Sun, la doctora Charlotte Reznick, dijo que este tipo de besos pueden llegar a ser estimulantes para los pequeños y ser potencialmente confusos, debido a que es una zona erógena, es decir aquellas que provocan sensaciones de placer.

Incluso la misma experta añadió que existe una variedad inmensa de microbios en la boca que son inofensivas para los adultos, pero sí pueden transmitirse a los niños mediante un beso, a tal punto de perjudicar la salud debido a que el sistema inmune es más débil cuando se es pequeño.

Por ello se recomienda que en su lugar, los niños reciban besos como en las mejillas o en la frente, así no sentirán confusión en el futuro ni se acostumbrarán a replicar por error la acción que se les inculcó.

Te puede gustar: