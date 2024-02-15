Científicos graban a osos polares como nunca: videos son tiernos, pero levantan alarmas sobre su futuro

Video Knut, el oso polar que se hizo famoso por su ternura, pero su final fue muy triste

Los osos polares son una de las especies más representativas de los riesgos del cambio climático, ya que su hogar, las capas de hielo del Ártico, podrían desaparecer por el aumento de la temperatura de la Tierra. Un nuevo estudio muestra, como pocas veces, los riesgos a los que se enfrentan estos animales.

Estudio muestra cómo son los días de verano de los osos polares

La mayor parte del tiempo, los osos polares viven sobre placas de hielo. Ahí es donde obtienen su principal fuente de alimento, las focas. Sin embargo, durante algunas semanas de los veranos, estos se derriten, por lo que los depredadores deben trasladarse a la tierra.

Lo anterior se ha sabido por años, tanto por observaciones científicas como de personas que viven en las mismas zonas. Pero un estudio publicado el pasado 13 de febrero en la revista ‘Nature’ muestra, como pocas veces, un vistazo a cómo son esos días calurosos para los animales.

Un grupo de científicos de la Encuesta Geológica de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés), de la Universidad Estatal de Washington y del Departamento de Medio ambiente y cambio climático Canadá estudiaron a un grupo de 20 osos polares de Manitoba (Canadá) durante 3 semanas de los veranos de 2019, 2021 y 2022.

Como parte de su investigación, tomaron registro del peso de los osos, muestras de sangre y su respiración. Además, colgaron cámara alrededor del cuello de algunos de los ejemplares y grabaron sus días.

Gracias a este experimento, se tienen imágenes detalladas de los animales en busca de comida, descansando, nadando, caminando y más.

Estudio enciende las alarmas por la supervivencia de los osos polares

Lo cierto es que el estudio ‘ Polar bear energetic and behavioral strategies on land with implications for surviving the ice-free period’ no solo nos da un vistazo como nunca antes a los días de esta especie. También es un recordatorio de los riesgos que los amenazan frente al aumento de temperaturas.

En verano, los osos polares se alimentan principalmente de bayas, huevos de aves o pequeños animales terrestres. Otros, optan por reducir descansar para no gastar tantas calorías, algo parecido a la hibernación de los pardos.

Durante años se creyó que estos métodos eran suficientes para que se mantuvieran con vida hasta que volviera la época de hielo. Sin embargo, la publicación lo pone en duda.

En las semanas del estudio, la mayoría de los osos perdió, en promedio, un kilogramo por día. Solo uno de ellos ganó peso en ese tiempo.

Con base en la grasa corporal y músculos de los osos, los investigadores calcularon una ‘fecha de hambruna’ para cada uno de sus sujetos de estudio. Para dos hembras jóvenes, era antes de que regresara el hielo y para el que subió de peso durante el experimento, era después de la misma.

Los resultados son preocupantes si se toma en cuenta que el aumento de temperatura en el planeta traería como consecuencia el deshielo de sus capas.

Los científicos recordaron que tan solo entre 1979 y 2015, la la Bahía de Hudson (donde se realizó la investigación) tuvo un aumento de 3 semanas en el tiempo que pasa sin hielo, lo que se traduce en que los osos polares pasan más tiempo en tierra y con el riesgo de pasar hambre.

