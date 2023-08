Novio hace broma pesada a su esposa el día de su boda: internautas piden divorcio de la pareja

Sin embargo, la que más enfureció a los internautas es una donde un hombre le hizo una "inocente broma a su esposa" justo después de jurarse amor eterno y permanecer unidos hasta que la muerte los separe.

Video viral capta cruel broma que le hace un novio a su esposa en su boda: Internet no lo perdonó

Todo quedó registrado en un pequeño clip de menos de 10 segundos donde la feliz pareja, que es aparentemente de Brasil, se muestra corriendo hacia una alberca con la intención de saltar juntos, pero en el último momento, el novio fingió que lo haría y brinca a un costado, mientras su esposa sí entró al agua y terminó completamente mojada con su vestido blanco puesto.

El material publicado a principios del mes de junio por la cuenta @viralshare obtuvo más de 11 millones de vistas y fue compartido también en otras redes sociales.

El texto que acompañó el video cuestionaba al novio por su broma, ya que decía: "¿Por qué le haría eso a ella?" junto con un emoji de cara de risa y llanto.

Parte de la viralidad es que los usuarios se mostraron irritados porque la broma resultó ser muy cruel, más aún cuando el novio terminó con una sonrisa en su rostro al ver a su esposa nadando en la alberca.



En su mayoría, mujeres emitieron su opinión al respecto y aseguraron que la chica debía pensar seriamente en el divorcio sin importar que llevara horas casada, pues ellas no perdonarían algo así.

¿Qué tu ex marido hizo qué?", "Me hacen eso y pido el divorcio de una", "Si así comienza a ver cómo termina", "Amiga ahí no es", "De ahí directo al bufete de abogados para pedir el divorcio, claramente en él no se puede confiar", "Eso es simple traición", "El principio del fin", "Este fue el matrimonio que seguramente duró menos" o "Su vida con él será así, ahogándose y luchando todo el tiempo para salir a flote", es la manera en que reaccionaron.



Otros afirmaron que el comportamiento del novio era una señal de cómo podía actuar a lo largo de la relación de pareja y que este pequeño acto lo hizo ver como una gran "red flag".

"Es un niño. Enorme bandera roja”, “Si eso no es una metáfora para el resto de su relación, no sé qué es”, Ver eso comprueba que él es una completa red flag", "Chica, corre de allí es una red flag", "Quiso hacerse el gracioso, pero solo demostró que es una red flag andante, pésimo" y "Él es la definición de red flag", fueron otros comentarios.



Algunos más encontraron humor en la situación y cuestionaron a las personas que afirmaron que la novia debería dejar a su esposo por la broma, pues en su opinión él no hizo nada malo.



A pesar de la viralidad del TikTok no se dio a conocer el nombre de la joven y su esposo, o cuál fue la postura que tomó después de lo que ocurrió

