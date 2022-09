Hombre hace creer a su novia que le pedirá matrimonio y su broma enfurece a Internet

Los videos virales de TikTok pueden alcanzar una gran cantidad de vistas en pocas horas, y si bien algunos muestran momentos emotivos, otros crean polémica. Esto fue lo que experimentó un tiktoker llamado @alexandrovitch90, tras compartir cómo planeó engañar a su novia al hacerla creer que le pediría matrimonio.

Pensó que su novio le pediría matrimonio y él le juega broma que se vuelve viral

En el clip, se puede ver cómo el hombre graba a su pareja al ingresar a su hogar y la reacción que tiene tras ver el lugar decorado con globos y pétalos de rosa en el piso.

Sin saber qué está pasando exactamente, ella se acerca a su novio para cortar un listón rojo con corazones. Al hacerlo, él le entrega un ramo de rosas, le indica que cierre los ojos y camine hacia adelante.

Con una enorme sonrisa, la joven es dirigida hacia otro cuarto de la sala y se detiene enfrente de la cocina.

Mientras aún mantiene sus ojos cerrados, su novio graba la supuesta sorpresa que le tenía guardada y esa no tenía nada que ver con una boda, más bien le puso un moño rojo a la cocina, la cual se encontraba desordenada en su totalidad y albergaba una enorme pila de trastes sucios.



Al ver de lo que se trataba el juego, la joven enfureció tanto que le aventó el ramo de rosas y salió del lugar. Este Tiktok publicado en el mes de agosto ya fue visto por más de 70 millones de personas y suma casi 4 millones de likes.

La broma también generó una cantidad de comentarios, entre los que resaltan los que condenan la acción de joven, pues según los usuarios se trató de una broma bastante "cruel".

Ususarios en TikTok comentan sobre la broma viral

"Se pasó, con los sentimientos no se juega", "Bonita forma de demostrar que ahí no es. Jamás le haría esto a alguien", "Hay no, qué rabia. Me emocioné un montón y dije 'ojalá me llegue alguien que me trate así', hasta que llegue al final" o"No entiendo cómo creyó que sería divertido", fueron algunos de los comentarios en TikTok.



Otra parte de los internautas, expresaron su deseo de que, tras la supuesta broma, ella decidiera terminar con él, pues era de muy mal gusto lo que hizo.

"Ojalá esto haya sido su señal para que lo dejara, neta que mal gusto", "Cuando te pida matrimonio dile que no", "Ojalá que no te perdone y se busque uno que la valore de verdad", "Qué tipo tan nefasto, con eso no se juega", "La broma más hiriente que he visto, hubiera reaccionado igual que ella".

La joven afectada logró vengarse y lo plasmó en un video de TikTok

Como forma de venganza, la joven aventó un balde de agua a su novio, y después le entregó una hoja que decía "not married" [no casados], indicando que ella no haría los quehaceres de la casa.

La joven cocinó y lavó sólo para ella, lo cual hizo que la gente la felicitara por su acción, pues en su opinión su novio se lo merecía.

"Chica lista, me encantó cómo afronto la falsa propuesta de matrimonio", "Se lo merecía su novio, y hasta le fue leve la verdad", "Eso chica, fue la mejor respuesta que pudiste dar", "Creo que hasta le faltó castigo a su novio", y "Dicen que la venganza se sirve en plato frío y yo creo que este video lo demuestra".