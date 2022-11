Niño se reconcilia con su amigo con un taco y enamora a Internet: comió poquito mientras esperaba

El usuario de Tikok identificado como Pedro Delgado, compartió con sus seguidores la curiosa forma en que su hijo suele reconciliarse con su mejor amigo, a través de un videoclip que actualmente cuenta con más de ocho millones de reproducciones.

Así como el nene que dibujó su propio álbum del mundial o el niño con una habilidad excepcional para vender postres, los amigos enamoraron a TikTok por su gran creatividad, especialmente si hablamos de inteligencia emocional.

Niños se reconcilian regalándose un taco y sus videos enternecieron a TikTok

Héctor y Alex son dos niños que se hicieron amigos debido a que ambos son vecinos; de hecho, viven uno frente al otro. De su amistad surgió una peculiar dinámica que maravilló a Internet: si se enojaban tenían que reconciliarse regalándose un taco.

Sin importar de qué es el taco, esa comida significa un perdón. Por ello, el papá de Héctor decidió compartir ese trato con sus seguidores, pues el timbre de su casa cuenta con una cámara de video que registró con detalle una de las reconciliaciones.

En dicha grabación se puede ver a Alex cruzando la calle para dirigirse al domicilio de Héctor; posteriormente toca el timbre y pregunta por su amigo. Mientras espera a que este salga a recibirlo, Alex le da una mordida a su taco, luego le quita un poco del relleno (del taco que es para su amigo) y procede a comerlo. Finalmente, sale Héctor y Alex se limita a darle su taco para después irse, a continuación el video viral:

El momento viral conmovió a los usuarios de la plataforma, quienes dejaron su opinión en la sección de comentarios:

“Tiene buenos valores en casa, aunque le haya quitado un poquito al taco”, “Esas amistades valen oro, son las verdaderas”, “Yo digo que no lo perdonen, porque le robó el relleno del taco”, “Esta es una verdadera amistad de infancia, sin celular o tablets”, “Esa amistad es de la buena, no por el taco, sino por el pensamiento y la intención”, “Qué bonito ese detalle que el niño tuvo así deberíamos de ser todos los adultos agarrar ejemplo”, “Yo quiero un amigo que me contente con tacos”, “Todos necesitamos un amigo, aunque le saca el relleno del taquito”, “Yo veo que aquí todos se quejan del niño sacándole relleno al taco de su amigo, pero nadie ve que es porque el otro se está tardando tanto".



En un segundo video, Pedro Delgado muestra cuando a su hijo le tocó llevarle un taco a su amigo Alex, pues ese día hicieron arrachera y el pequeño no escatimó en el relleno. Llevando un buen trozo de carne a una tortilla para después salir corriendo a casa de su vecino y regresar sin nada en la mano.

¿Tú qué opinas de esta dinámica ideada por dos pequeños? Cuéntanos en los comentarios.