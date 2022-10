Niño dibuja su propio álbum del mundial y conmueve a todos: "Muchos niños no tienen para comer"

Los niños pueden volverse virales en TikTok por pequeñas acciones, como aquel que guardó parte de su almuerzo escolar para llevárselo a su mamá.

Niño crea su álbum del mundial de Qatar con hojas y papel

El pasado 8 de octubre el que logró captar la atención, fue un niño llamado Perseo, pues su padre compartió en TikTok que el infante había hecho su propio álbum de Qatar 2022 con hojas de cuaderno, una caja de colores y mucha imaginación.

Su creación tenía una portada. Dentro, albergaba las imágenes de los diversos equipos y los jugadores que participarán en la próxima justa deportiva estaban hechos a mano y pegadas como si fueran estampas reales.

Al notar su creación, su papá llamado Manu no dudó en publicarlo en su cuenta de TikTok @maanonunonu. Al preguntarle a Perseo por qué había ensamblado el álbum y no esperó para que él se lo comprara, respondió que además de la falta de dinero, había otra razón detrás:

"Porque muchos niños no tienen para comer y tú me enseñaste que sea feliz con lo que tengo y aparte no hay mucha plata para comprar estas cosas. Yo soy feliz con esto y con que estoy a tu lado", fue el discurso del pequeño.



El video titulado "Cada día me doy cuenta que mi hijo aprende los buenos valores. Te felicito hijo. Te amo", en pocos días juntó más de 7 millones de vistas gracias a la actitud del niño y por supuesto, por la reacción de su papá al notar los valores que tenía su hijo a corta edad.

Entre los 11 mil comentarios que recibió el tiktok original, sobresalieron aquellos que felicitaron a Perseo por su álbum y añadieron que su creación vale más que cualquiera.

"Ese álbum vale millones porque lo ha hecho alguien con un valor incalculable. Felicidades", "El álbum más lindo que vi y qué bien dibuja. Felicitaciones familia por enseñarle lo que sí vale la pena", "Qué hemoso, por más niños en este mundo que crezcan con esos valores", o "Lo más bonito no es el álbum, lo hermoso es su reflexión y motivación para hacerlo", es como se expresaron las personas en el video original.



Además de entaltecer a su papá por educar tan bien al pequeño, los usuarios le pidieron que le diera el álbum para ver su reacción, lo cual hizo poco después.

Su papá le regaló el álbum original de Qatar 2022 y así reaccionó Perseo

Manu decidió sorprender a Perseo al regalárselo como premio, lo cual documentó en otro video subido el 9 de septiembre. El hombre reveló que escondió el álbum en su playera y se acercó a el infante mientras este jugaba futból.

"Segunda parte. "'oda buena acción tiene su recompensa'. Llegó el álbum, sepan que a mi hijo trato de enseñarle los valores de la vida y no se trata de pobreza,ya que la pobreza es de alma no de poder adquisitivo, se trata de simples valores que son parte de la educación", fue el texto que acompañó el material.



Tras expresarle a su hijo lo mucho que le había gustado su álbum, le regaló uno original bajo una sola condición: terminar el que había empezado con sus lápices de colores.

Al verlo, Perseo comenzó a llorar de felicidad y su padre, instantáneamente lo abrazó al mismo tiempo que le comentaba lo mucho que lo amaba.

Aquellos que vieron los tiktoks, mencionaron que la reacción del menor de edad hizo que su rostro se llenara de lágrimas e iniciaron un movimiento para que los videos sean vistos por jugadores famosos y Perseo sea aún más feliz.