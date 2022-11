Niño se hace viral luego de demostrar su gran habilidad para vender postres: "¡Todo un crack!"

En TikTok siempre podemos encontrar videos que nos sorprenden, tal y como este niño con habilidades increíbles para la venta, muchos aseguran que ha superado a Paco, el joven que vendía empanadas en Acapulco.

Niño se hace viral en TikTok luego de vender como un experto

Recientemente, en las redes sociales comenzó a circular el peculiar video de un niño en Culiacán, Sinaloa, llamado Issac, quien decidió emprender un negocio de postres de sabores; el plus de su venta, es ofrecerles la mercancía a los clientes como si fuera una contestadora automática.

Aunque la tarea parece fácil para muchos usuarios, la verdad es que el niño en todo momento demostró una gran capacidad de control sobre su risa, fluidez en su discurso y una actitud sobresaliente.

El clip difundido por el usuario @_tavo.24 ha reconocido la destreza del infante, por lo que al publicarlo en su cuenta lo acompaño con la leyenda: “Este niño es un crack para las ventas”.

“Me llamo Isaac y ando vendiendo pay de queso, oreo, flan, choco flan y tres leches. Casero, horneado y con los 'cuatro b', está muy bueno, barato y bonito, con promociones bien promocionadas. Aceptamos transferencias por celular, si no le gusta no me lo paga", dice con voz de contestadora. “Tengo una respuesta para todas sus excusas”.



Así, en tan solo 3 minutos que es lo que dura la grabación, logró sorprender al hombre y le terminó comprando toda la mercancía.

Redes sociales admiran al niño que vende pays de forma ingeniosa

Al cabo de unos minutos de ser publicado el tiktok, internautas no tardaron en volver viral el video, aplaudiendo la mente de tiburón del pequeño Issac.

“’Y cuál es la promoción 1x 50 o 2x100 lo ame”, “Imagínenselo exponiendo en la escuela”, “Eso es tener humor para la venta y sobre todo es una gran lección para aprender a valorar lo que se tiene, pues sabemos cuánto cuesta ganárselo”, “El futuro millonario”, son algunos comentarios de los internautas.



El emprendimiento en los jóvenes hoy en día es una de las estrategias más recurrentes, siendo el caso que se hizo viral del chico que vende empanadas, uno de los más resonados en redes sociales hace algunos años. Muchos usuarios confirman que es un hecho que el Issac será el nuevo vendedor estrella.

