Niños prepararon entrada triunfal para su partido, pero todo sale mal y terminan en el suelo

No cabe duda que muchos infantes son aficionados a los deportes, ya sea porque idolatran a atletas profesionales, como el niño que imita a Cristiano Ronaldo tan bien que lo llaman el ‘Baby Siuuu’, o porque simplemente les gusta practicarlos.

Por este motivo suelen copiar las cosas que ven de los expertos, como uniformes, movimientos, apodos o incluso entradas. Claro que sus imitaciones no siempre les quedan igualitas y eso da paso a divertidos momentos virales.

Niños intentaron entrar como los profesionales a su partido y terminaron en el suelo

En la escuela primaria Buenos Aires, ubicada en una localidad de Honduras, el grupo de tercer año a cargo de la maestra Leticia preparó una espectacular entrada a las olimpiadas deportivas escolares.

La idea era que todos los niños atravesaran corriendo un cartel de papel como lo hacen los atletas profesionales de la NFL o la NBA, sin embargo, la base de dicha pancarta era un círculo completo, así que cuando los niños intentaron atravesarla terminaron tropezando con ella y cayendo.

La usuaria de TikTok identificada como Pilarica fue la encargada de compartir el video que divirtió a más de 6 millones de internautas, el cual puedes ver a continuación:



El video ya cuenta con miles de ‘likes’ y comentarios sobre el momento, pues aunque la entrada no salió como querían los nenes, más de uno se divirtió con el ‘fail’ (falla en español):

“Los lesionaron antes de salir a jugar”, “Si así fue la entrada, no me los imagino en las competencias”, “Ni empezaba el partido y terminaron lesionados”, “Las mamitas viendo como su esfuerzo para hacer el aro terminó en segundos y sus hijos en el piso”, “Sé que no fue intencional, pero gracias. Necesitaba reír”, “¿Entrada épica o épica caída? Sea cual sea, yo la amé”, “No cabe duda que a pesar de fallar, todos se divirtieron” o “Vean el lado bueno, las risas no faltaron”.

Y es que los internautas identificaron errores en la pancarta y por eso dieron varias sugerencias a futuro para quienes planeen imitar una entrada de así. En primer lugar, usar dos palos como base y no un aro, porque muchos chiquitines del video se tropezaron con la base, ya que no calcularon bien su brinco, o simplemente olvidaron que no quedaba al ras de piso.

Y en segundo lugar el tipo de papel, pues varios recomendaron un gramaje bajísimo. Si bien se trata de un material delicado y en general es fácil de romper, a veces la velocidad de los niños corriendo hacia este para atravesarlo puede provocar un golpe si no se rompe a la primera.

¿Qué te pareció el video viral de este equipo de fútbol infantil al que su entrada no resultó como imaginaron? Cuéntanos en los comentarios.