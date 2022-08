Gastó todos sus ahorros para hacer una fiesta por su graduación y nadie fue: video se hizo viral

Aunque las fiestas son para celebrar y pasarla bien, las redes sociales han demostrado que un imprevisto puede arruinar el momento, como el payaso que se confundió de fiesta y lo notó hasta la mitad de su ‘show’ o la historia que te vamos a contar.

La usuaria de TikTok Mary Negrete Ruiz, generó miles de comentarios tras compartir que organizó una fiesta para celebrar que se graduó de la maestría, y cual fue su sorpresa cuando ningún invitado llegó.

Joven gastó sus ahorros en fiesta de graduación y ningún invitado asistió

Mary Negrete es una química farmacéutica que decidió estudiar una maestría en Ciencias Fisiológicas en la Universidad de Colima, México. Al concluir sus estudios, en julio de 2022, optó por celebrar su graduación con sus seres queridos, así que organizó una gran fiesta para la cual gastó todos sus ahorros.

La joven rentó sillas y mesas, mandó a hacer un banquete para la ocasión y hasta compró globos para adornar el lugar; tristemente los amigos a los que invitó nunca llegaron a la celebración y así lo denunció en TikTok:

De inmediato los internautas intentaron consolar a la chica en la sección de comentarios. Varios le mandaron felicitaciones, así como lecciones sobre las verdaderas amistades:



Otros se identificaron con Mary Negrete, pues según compartieron, también los dejaron plantados en un evento importante; por ende, le dieron consejos desde su propia experiencia:

La joven tomó con humor que la hayan dejado plantada en su fiesta

Tras desahogarse en TikTok, la recién graduada decidió bromear sobre su fiesta fallida al decir que sus invitados no fueron porque, cuando bebe, se pone a cantar canciones de Jenni Rivera y no lo hace muy bien; a continuación el video:



En los comentarios los usuarios aplaudieron la actitud de la chica al enfrentar con humor una situación que puede resultar tan triste. Incluso muchos internautas se ofrecieron a asistir a sus siguientes fiestas para pasarla bien y organizar un karaoke:

“No hay amigos ni familia. Jamás los habrá, pero no necesitas de algo o alguien para ser feliz mija, solo te necesitas a ti y tu humor”, “Yo las canto contigo, ven a Cabos San Lucas de vacaciones y aquí hacemos una fiesta”, “Nena, no lamentes perder amigos falsos. Mejor sigue celebrando que la vida te abrió lo ojos” o “No tienen justificación los que no fueron a tu fiesta, pones un buen de ambiente”, son algunos de los comentarios.

Aunque la chica optó por tomar la situación de la mejor manera, en un nuevo videoclip explicó que su experiencia sí fue traumática, tanto así que teme organizar nuevas fiestas y ser cancelada de último momento por los invitados:



¿Qué opinas del caso de Mary Negrete Ruiz? Cuéntanos en los comentarios si has pasado por una situación similar y cómo la resolviste.